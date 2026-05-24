  • «Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории
Завершилась финальная серия Кубка Харламова.

МХК «Спартак» проиграл «Локо» (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.

«Локо» выиграл Кубок Харламова в четвертый раз в истории. Клуб также стал обладателем трофея в 2016, 2018 и 2019 годах.

Нападающий ярославцев Кирилл Емельянов сделал хет-трик.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

МХК «Спартак» – «Локо» – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

0:1 – 3 Емельянов, ГБ

0:2 – 26 Мешков (Лутцев, Чалый)

0:3 – 48 Масленицин (Шлюков, Кузнецов)

0:4 – 50 Емельянов (Пустовой, Котков)

0:5 – 55 Емельянов

Счет в серии: 2-4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
И тут Локо
Локомотив в целом пошумел во всех видах спорта
ОтветavcgloronalduMU
И тут Локо Локомотив в целом пошумел во всех видах спорта
почти)
Ярославль с дублем!Молодых паровозов, отдельно, с победой и кубком Харламова!
Емельянова с хет-триком!
ОтветДмитрий9779
Ярославль с дублем!Молодых паровозов, отдельно, с победой и кубком Харламова! Емельянова с хет-триком!
Даже в самых смелых мечтах не представлял такого. Два года назад с разницей в один день мы были убиты двумя финалами. Теперь два кубка за 4 дня! Феерично.
ОтветZa Локомотив
Даже в самых смелых мечтах не представлял такого. Два года назад с разницей в один день мы были убиты двумя финалами. Теперь два кубка за 4 дня! Феерично.
Заслуженно.
Ветка молодёжки хуже КХЛ...
Обзываются девочками...
Парни бьются, обе команды достойны финала и проделали огромную работу. Организации доказывают, что у них одни из лучших школ, систем подготовок молодёжи в России из года в год.
Все матчи финала смотрятся, 2 овера, да и до этого серии были огонь.
Конечно, легче чушь написать, чем просто поддержать свою любимую команду и насладиться искромётным хоккеем.
Браво Локо!!! Чемпионы! Виват четырехкратные! Золотой дубль Ярославля. Гуляй Ярославль!!!!
Баркову и молодёжке Спартака большое спасибо за сезон! Парни бились и старались от души!
С победой всех Локо-людей! Мы лучшие!
Парни просто красавчики. Без шансов раскатали)
Кузин чисто золотой тусовщик на этой неделе
Хочу поздравить МХК "Спартак" проделана огромная работы! В игре плейофф показали характер, желание бороться и не отступать! Вперед Спартак! Болельщиков Локо поздравляю с победой! Ждём может быть в следующем сезоне встретимся в финале и возьмём реванш! Локо готовьтесь!)))
Только Локо,только победа!
Триумф ярославской хоккейной школы!
