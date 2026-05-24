«Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории

Завершилась финальная серия Кубка Харламова.

МХК «Спартак» проиграл «Локо» (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.

«Локо» выиграл Кубок Харламова в четвертый раз в истории. Клуб также стал обладателем трофея в 2016, 2018 и 2019 годах.

Нападающий ярославцев Кирилл Емельянов сделал хет-трик.

МХЛ

Кубок Харламова

Финал

МХК «Спартак» – «Локо» – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

0:1 – 3 Емельянов, ГБ

0:2 – 26 Мешков (Лутцев, Чалый)

0:3 – 48 Масленицин (Шлюков, Кузнецов)

0:4 – 50 Емельянов (Пустовой, Котков)

0:5 – 55 Емельянов

Счет в серии: 2-4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.