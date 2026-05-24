«Локо» победил МХК «Спартак» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Харламова в 4-й раз в истории
Завершилась финальная серия Кубка Харламова.
МХК «Спартак» проиграл «Локо» (0:5) в шестом матче финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ.
«Локо» выиграл Кубок Харламова в четвертый раз в истории. Клуб также стал обладателем трофея в 2016, 2018 и 2019 годах.
Нападающий ярославцев Кирилл Емельянов сделал хет-трик.
Финал
МХК «Спартак» – «Локо» – 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
0:1 – 3 Емельянов, ГБ
0:2 – 26 Мешков (Лутцев, Чалый)
0:3 – 48 Масленицин (Шлюков, Кузнецов)
0:4 – 50 Емельянов (Пустовой, Котков)
0:5 – 55 Емельянов
Счет в серии: 2-4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Парни бьются, обе команды достойны финала и проделали огромную работу. Организации доказывают, что у них одни из лучших школ, систем подготовок молодёжи в России из года в год.
Все матчи финала смотрятся, 2 овера, да и до этого серии были огонь.
Конечно, легче чушь написать, чем просто поддержать свою любимую команду и насладиться искромётным хоккеем.
Парни просто красавчики. Без шансов раскатали)