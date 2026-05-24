«Каролина» применила 46 силовых приемов во 2-м матче финала Востока (10 на счету Стаала) против 16 у «Монреаля». Счет по сумме двух игр – 90:34

«Каролина» применила 46 силовых приемов во 2-м матче финала Востока.

«Каролина » обыграла «Монреаль » (3:2 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1-1).

Как и в первой игре, у «Харрикейнс» было заметное преимущество по числу силовых приемов – 46 против 16 у «Канадиенс». По сумме двух матчей в Роли счет составил 90:34.

Во втором матче наиболее активными у «Каролины» были форварды Джордан Стаал (10 хитов), Андрей Свечников (6), Себастьян Ахо (5) и Уильям Каррье (4), а также защитник К’Андре Миллер (6).