Свечников без очков во 2-м матче с «Монреалем»: 3 броска, 6 хитов, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 17:55. У него 1+3 в 10 играх в этом плей-офф
Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче финала Востока с «Монреалем».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков во втором матче финала Восточной конференции с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1), но был активен в силовой борьбе.
26-летний россиянин (17:55, 4:32 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 3 броска в створ (еще 2 промаха, в том числе попытка лакросса), 6 силовых приемов, 1 блок и 1 потеря.
В первом периоде он получил малый штраф за толчок соперника на борт.
В 10 играх в текущем плей-офф НХЛ у Свечникова 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» и 43 хитах (3-й показатель в команде).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
