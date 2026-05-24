Свечников без очков во 2-м матче с «Монреалем»: 3 броска, 6 хитов, 2 минуты штрафа и «минус 1» за 17:55. У него 1+3 в 10 играх в этом плей-офф

Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче финала Востока с «Монреалем».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков во втором матче финала Восточной конференции с «Монреалем » (3:2 ОТ, 1-1), но был активен в силовой борьбе.

26-летний россиянин (17:55, 4:32 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 3 броска в створ (еще 2 промаха, в том числе попытка лакросса ), 6 силовых приемов, 1 блок и 1 потеря.

В первом периоде он получил малый штраф за толчок соперника на борт.

В 10 играх в текущем плей-офф НХЛ у Свечникова 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» и 43 хитах (3-й показатель в команде).

