У «Монреаля» 12 бросков в створ во 2-м матче финала Востока против «Каролины». Это 2-й среди худших результатов команды в плей-офф, антирекорд тоже был в этом году

«Монреаль» ограничился 12 бросками в створ во 2-м матче серии с «Каролиной».

«Монреаль » уступил «Каролине» (2:3 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1-1).

Соотношение бросков в створ ворот составило 26:12 в пользу «Харрикейнс». В первых двух периодах у «Канадиенс» их было только 5.

В текущем плей-офф «Монреаль» только один раз остался с меньшим количеством бросков – в седьмом матче серии первого раунда с «Тампой» (2:1 при 9:29 по броскам).

Официальный учет бросков в створ в НХЛ ведется с сезона-1959/60.

До этого года антирекордным для клуба результатом в Кубке Стэнли были 13 бросков в пятом матче первого раунда плей-офф-2002 против «Бостона» (2:1 при 13:44, итог серии – 4-2).