«Каролина» выиграла домашний матч в финале конференции впервые с 2006 года. Рекордный перерыв был у «Флориды» (почти 27 лет)

«Каролина» выиграла домашний матч в финале конференции впервые с 2006 года.

«Каролина » обыграла «Монреаль » (3:2 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1-1).

Победа в домашнем матче финала Востока стала для «Харрикейнс» первой с седьмого матча серии с «Баффало» в чемпионском 2006 году (4:2, 4-3).

В сериях 2009 (0-4 от «Питтсбурга »), 2019 (0-4 от «Бостона »), 2023 (0-4 от «Флориды») и 2025 года (1-4 от «Флориды») команда ни разу не выиграла дома.

Таким образом, пауза между двумя домашними победами в предфинальном раунде составила 19 лет 356 дней. Это 8-й результат в истории лиги.

Рекорд у «Флориды» (26 лет 357 дней, 1996 – 2023). В 2023 году победа была одержана над «Каролиной».

Затем идут «Торонто» (26 лет 29 дней, 1967 – 1993), «Детройт » (22 года 18 дней, 1966 – 1988), «Питтсбург» (21 год 9 дней, 1970 – 1991), «Бостон» (20 лет 14 дней, 1991 – 2011), «Колорадо» (20 лет 6 дней, 2002 – 2022) и «Вашингтон» (19 лет 361 день, 1998 – 2018).

Отметим, что перерыв «Айлендерс» (27 лет 112 дней, 1993 – 2020) не вошел в список, так как номинально домашний для них 3-й матч финала Востока с «Тампой» в 2020 году проходил на нейтральной территории (в Эдмонтоне, где команды были в «пузыре» из-за пандемии коронавируса).