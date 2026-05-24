«Каролина» выиграла 6-й матч подряд в овертайме в плей-офф. До рекорда франшизы – 1 победа

«Каролина» выиграла 6-й матч подряд в овертайме в плей-офф.

«Каролина » одолела «Монреаль» (3:2 ОТ) в 2-м матче финала Востока (1-1 в серии).

«Харрикейнс» одержали 6-ю победу подряд в овертайме в плей-офф. Серия длится с 5-го матча 1-го раунда Кубка Стэнли-2025 против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

Рекорд «Каролины» – 7 побед кряду с 2021 по 2023 год.

Кроме того, «Харрикейнс» выиграли не менее 4 матчей в овертайме в одном плей-офф в третий раз в своей истории. Ранее в 2002-м (7) и 2006-м (4).