  • «Каролина» выиграла 6-й матч подряд в овертайме в плей-офф. До рекорда франшизы – 1 победа
«Каролина» одолела «Монреаль» (3:2 ОТ) в 2-м матче финала Востока (1-1 в серии).

«Харрикейнс» одержали 6-ю победу подряд в овертайме в плей-офф. Серия длится с 5-го матча 1-го раунда Кубка Стэнли-2025 против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

Рекорд «Каролины» – 7 побед кряду с 2021 по 2023 год.

Кроме того, «Харрикейнс» выиграли не менее 4 матчей в овертайме в одном плей-офф в третий раз в своей истории. Ранее в 2002-м (7) и 2006-м (4).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Обычно, когда Каролина в важнейшей игре дома перебрасывает соперника в более чем два раза, результат выходит катастрофическим. Так что сегодня произошло каролинское чудо
