Демидов без очков в 2-м матче серии с «Каролиной»: 1 бросок за 15:42. У него 3+5 в 16 играх плей-офф

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не отметился результативными действиями в 2-м матче финала Востока с «Каролиной» (2:3 ОТ, 1-1 в серии).

В 16 играх текущего плей-офф на счету россиянина 8 (3+5) баллов.

Сегодня за 15:42 (2:30 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».