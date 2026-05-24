Демидов без очков в 2-м матче серии с «Каролиной»: 1 бросок за 15:42. У него 3+5 в 16 играх плей-офф
Демидов не набрал очков в 2-м матче серии с «Каролиной».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями в 2-м матче финала Востока с «Каролиной» (2:3 ОТ, 1-1 в серии).
В 16 играх текущего плей-офф на счету россиянина 8 (3+5) баллов.
Сегодня за 15:42 (2:30 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии