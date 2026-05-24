  • «Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч финала Востока (3:2 ОТ). У Элерса дубль с победным голом, Андерсон забил дважды
«Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч финала Востока (3:2 ОТ). У Элерса дубль с победным голом, Андерсон забил дважды

Первой звездой матча признан форвард «Харрикейнс» Николай Элерс, забивший два гола, в том числе в овертайме.

В составе «Канадиенс» дублем отметился нападающий Джош Андерсон.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Спасибо Талски за Элерса, наконец-то после неудач с Генцелем и Рантаненом высокооплачиваемый форвард стал решать в ключевые моменты
ОтветМарсель Объелся
зато пеги отдели Элерса и мимо плоффа))
А Монреаль в этом плове реально силен, удачи обеим командам
Даже для Кейнс 0-2 после домашней было бы слишком. Но дальше же Монреаль не будет охранять свою синюю линию, то есть они скорее так же - ещё не начинали..)
Сложно будет Монреалю дальше, Каролина поймала игровой тонус выглядит свежее, сильнее и быстрее
Патч третьих звеньев. Все как и положено в плове.
Каролина чем-то напоминает сб.России - позиционной атаки нет, также как выраженного баланса взаимодействия в средней зоне из-за чего постоянно, как-будто из ничего возникает угроза перед собственными воротами. Зато есть лихие индивидуальные проходы, радиальная раскатка в чужой зоне и броски, щелчки на авось-залетит. Шайбы достаются с большим трудом, на удаче. Хабы играют более системно-целостно, я бы сказал КОМАНДНО. пока Сан Луи переигрывает Бриндамора. даже не знаю что ждет ураганчиков в белль-центре, уж слишком прямолинейный хоккей.
Перебегают ураганы.
У Монреаля очень тяжелые все серии, и он тянет их.
