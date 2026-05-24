«Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч финала Востока (3:2 ОТ). У Элерса дубль с победным голом, Андерсон забил дважды

«Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1).

«Каролина » одолела «Монреаль » (3:2 ОТ) в 2-м матче финала Востока, сравняв счет в серии (1-1).

Первой звездой матча признан форвард «Харрикейнс» Николай Элерс , забивший два гола, в том числе в овертайме.

В составе «Канадиенс» дублем отметился нападающий Джош Андерсон .