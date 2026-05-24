  • Норвегия впервые с 2011 года обыграла Швецию на ЧМ. У норвежцев было 6 поражений на этом отрезке
Норвегия впервые за 15 лет обыграла Швецию на чемпионате мира.

Сборная Норвегии победила команду Швеции (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.

Норвежцам первые за 15 лет удалось обыграть шведов в матче ЧМ – в 2011 году Норвегия одержала победу в игре группового этапа со счетом 5:4 Б. 

После этого команды встречались между собой шесть раз и во всех победу одерживали шведы. 

После этой победы Норвегия идет 4-й в группе В, набрав 10 очков после 5 матчей. Швеция занимает 5-ю строчку с 9 баллами по итогам 6 игр. 

В следующем матче норвежцы сыграют против команды Чехии, шведы встретятся со Словакией.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии

В 2011, благодаря той победе Норвегия вышла в плей-офф. И сейчас тоже, может помочь эта победа над Шведами.
канадцы тоже ели ели отскочили от могучих норгов!
ОтветФедор Федоров
Не ели ели, а клены-клены
и в футболе конкуренты, и в хоккее. меньше 6 млн населения.
Ответvulturecrow
И в лыжных гонках тоже
Ответvulturecrow
И в шахматах
А ведь шведы могут пролететь мимо ПО😱
Шведы могут мимо ПО пролететь и это будет довольно символичным итогом работы Халлама, поскольку он пришел после Гарпенлева, с которым шведы в 2021 году из группы не вышли. Две бронзы подряд у "Тре Крунур" есть, но отношения с игроками не сахар
