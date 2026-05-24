Норвегия впервые с 2011 года обыграла Швецию на ЧМ. У норвежцев было 6 поражений на этом отрезке

Норвегия впервые за 15 лет обыграла Швецию на чемпионате мира.

Сборная Норвегии победила команду Швеции (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии.

Норвежцам первые за 15 лет удалось обыграть шведов в матче ЧМ – в 2011 году Норвегия одержала победу в игре группового этапа со счетом 5:4 Б.

После этого команды встречались между собой шесть раз и во всех победу одерживали шведы.

После этой победы Норвегия идет 4-й в группе В, набрав 10 очков после 5 матчей. Швеция занимает 5-ю строчку с 9 баллами по итогам 6 игр.

В следующем матче норвежцы сыграют против команды Чехии, шведы встретятся со Словакией.