  • ЧМ-2026 по хоккею. США уступили Латвии, Швеция проиграла Норвегии, Чехия была сильнее Словакии, Германия победила Австрию
В Швейцарии продолжается ЧМ-2026.

Продолжается чемпионат мира по хоккею-2026. Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

США проиграли Латвии (2:4), Швейцария забросила 9 шайб Венгрии (9:0), Чехия одолела Словакию (3:2), Германия победила Австрию (6:2), Швеция уступила Норвегии (2:3).

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
В год Олимпиады, во время жгучего плова в КГ и КС, ещё и перед финалом ЛЧ и за месяц до начала Мундиаля этот ЧМ, конечно, смотреть уже никаких эмоциональных сил не находится 🙂

Надо бы ЧМ проводить раз в два года, конечно, или хотя бы делать перерыв в Олимпийский сезон.
Раз в 2 года, но с остановкой НХЛ и немного поменять формат (чтобы было больше матчей между топовыми сборными и в общем чуть больше матчей), типа ввести ещё 1 групповой этап и финал до двух побед например
Раз в два года возможно и поможет, но не на долго. Деградация турнира началась давно. Все больше и больше совершенно не интересных матчей. А все из за низкой конкуренции. Больше половины команд на турнире чистые пассажиры - любители. Нужно сокращать количество команд. Менять сетку. Оставить 6 сборных , максимум 7. И пусть они лучше между собой два раза играют. Это будет куда интереснее. Я бы на месте РФ ещё десять раз подумал возвращаться ли в турнир в нынешнем виде когда РФ будут просить ввернуться. Ведь под этот болотистый турнир опять каждый год надо будет подстраивать кхл.
Очень крутая победа сборной Латвии! Какой бы состав не был у амеров, США хоккейная страна с населением 350 млн жителей, а Латвия меньше 2 млн .
И такая победа.
У моего двоюродного брата сын играет в сборной Латвии до 16 лет , может увидим его и во взрослой команде...
По твоей логики Китай, Индия, Бангладеш и Пакистан должны быть вечными чемпионами.
Ну, да. Будут теперь всем рассказывать, что олимпийских чемпионов обыграли.
Вот кто говорит , что надо сокращать количество команд на ЧМ?
Зачем?
Латвия обыграла США, Норвегия шведов и с Канадой проиграли в овере только, словенцы чехов обыграли и словаков затащили в овер
Откровеннно слабые бриты и итальянцы пожалуй
В прошлом году датчане кануков в 1/4
Причем, болельщики таких команд создают топовую атмосферу - норвежцы, бриты ну очень понравились австрийцы
Плюс популяризация хоккея и финансовая выгода
Я писал посты ниже, что сокращение нереально
Это когда средняки присылают основные составы, а элита не пойми кого.
А вот на ОИ, когда играют гранды можно вспомнить разве что как Беларусь выбила Швецию в 2002-ом.
За чехословаков!! 😁
Да 16 сборных нормально сейчас, середняки подравнялись, вернуться РФ и РБ вместо совсем пассажиров, и совсем хорошо будет, в ПО будет сложно попасть топ сборной, на 8 мест будет 10+ претендентов.
С чего РФ то вернется? Постоянно слышу вот вот еще чуть чуть, с чего вообще кого то такие мысли посещают, что есть какие то предпосылки?
Когда нибудь Россия вернется, это очевидно же
Браво, Норвегия ! Настоящее открытие этого ЧМ ! Со всеми топами очень достойно выглядели - одну шайбу уступили словакам, были в 1,5 минутах от победы на Канадой, и вот повержены шведы с двумя забитыми в меньшинстве. Теперь с датчанами взять как минимум 2 очка - и в четверть.
Норвегия действительно мини-сенсация этого ЧМ. Очень достойно играют, молодцы!
латыши молодцы,в сборной Америки вроде и хоккеисты 🏒 есть сильные
Ну что сокращатели?))) 16 команд самом-то, оптимально, было бы 12 команд, сидела бы Норвегия в 1 дивизионе как и ещё пару стран, и забили бы на развитие хоккея, а так постоянно играют с топ командами и сами растут.
Тогда надо увеличить до 24 команд! Инфантино выезжает!!!
Думаю до 20 могут.
Лайк латышам, прям лайк. Ткачак, конечно, хорош, но тут нужна поддержка
