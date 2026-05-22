Оклад Шашкова по новому контракту с «Автомобилистом» – 23 млн рублей за сезон (Metaratings)

Никита Шашков заработает 46 млн рублей за 2 сезона в «Автомобилисте».

Оклад нападающего Никиты Шашкова по 2-летнему контракту с «Автомобилистом » составит 23 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня клуб объявил о подписании нового соглашения с Шашковым.

В прошедшем сезоне форвард набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 9» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф он провел 6 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2».