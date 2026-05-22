Крикунов о 6-м матче финала: «Локомотив» ушел в такую оборону, что не давал «Ак Барсу» ничего сделать. Хотя в конце им забили 2 гола, но они выдержали. Хартли поопытнее, чем Гатиятулин»

Крикунов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф (3:2).

Счет в серии стал 4-2 в пользу клуба из Ярославля, «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина.

«Локомотив» забил два гола и закрылся, ушел в такую оборону, что не давал «Ак Барсу» ничего сделать. Хотя в конце им забили два гола, но они выдержали. Хартли поопытнее, чем Гатиятулин. Наверное, поэтому ярославцы и выиграли.

Но не надо забывать, что они уже были чемпионами в прошлом году, в этом сохранили состав и показали результат. Но «Ак Барс» тоже молодцы, не просто так выиграли серебряные медали», – сказал Крикунов.

