Брагин о пенсии: «Начинал с 18 тысяч, сейчас ближе к 40. Слава богу, остались накопления. Без них не проживешь. Цены-то какие!»

Бывший главный тренер национальной и молодежной сборных России Валерий Брагин рассказал о своей пенсии.

– После МЧМ-2011 вы встречались с Владимиром Путиным. Как это было?

– Он тогда в ранге премьер-министра посетил в Новогорске Центр зимних видов спорта. Его только-только построили. Там были Третьяк , Мутко, Жуков. А из чемпионов Баффало – Панарин , Двуреченский , еще кто-то. Человек пять. Собрать удалось лишь тех, кто играл в Москве или где-то поблизости. Остальные разъехались.

Нас предупредили, с какой стороны катка пойдет Владимир Владимирович, там и поджидали. Пожал мне руку, поздравил с победой, протянул удостоверение заслуженного тренера России. И добавил с улыбкой: «В этом году – под номером один!»

– В Москве заслуженным и народным артистам-пенсионерам за звание доплачивают. А заслуженным тренерам?

– К сожалению, нет.

– Давно вы на пенсии?

– Десять лет. Когда пришел в МФЦ, сказал женщине, принимающей документы: «Может, пока не оформлять? Я же еще работаю». В ответ: «Даже не думайте! Мало ли что. У нас постоянно законы меняются». Как в воду смотрела – через три года пенсионный возраст подняли.

– Ну и сколько получаете?

– Начинал с 18 тысяч. Сейчас ближе к 40. Слава богу, остались накопления. Без них, на одну пенсию, не проживешь. Цены-то какие! – сказал Брагин.