Елесин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Все уже списали нас, но мы показали характер, это не просто так»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался после победы в Кубке Гагарина.
В четверг клуб в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.
«Все уже списали нас, но мы показали характер, это не просто так. Часть победы, конечно, посвящаем той команде (7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на котором «Локомотив» вылетал на матч – Спортс”).
Всех поздравляю», – сказал Елесин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Я вот не прям специалист по хоккею, но перед стартом сказал: фавориты - Магнитка, Локо, Авангард (на равных), теневые - Минск и Ак Барс