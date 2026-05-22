  • Елесин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Все уже списали нас, но мы показали характер, это не просто так»
Александр Елесин высказался о победе в Кубке Гагарина-2026.

В четверг клуб в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.

«Все уже списали нас, но мы показали характер, это не просто так. Часть победы, конечно, посвящаем той команде (7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на котором «Локомотив» вылетал на матч – Спортс”).

Всех поздравляю», – сказал Елесин.

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
33 секунды с Омском впечатаны в память. Вы лучшие! Вперёд ЛОКО! 🏒🚂🔥
Списывала Казань, она хотела Балашиху)
Не надо перегибать. Кто Локо списывал!?
Я вот не прям специалист по хоккею, но перед стартом сказал: фавориты - Магнитка, Локо, Авангард (на равных), теневые - Минск и Ак Барс
Он имел ввиду матч с Авой, про 33 секунды.
