Защитник «Колорадо» Макар пропустит 2-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы.

Защитник «Колорадо » Кэйл Макар пропустит 2-й матч серии с «Вегасом » (0-1) в финале Западной конференции из-за травмы верхней части тела.

Ранее он также пропустил 1-ю игру команд. Макар не играет с 14 мая.

В пятницу он принял участие в раскатке и потренировался с первой бригадой большинства, но пропустит второй матч подряд.

В 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59.