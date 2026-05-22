Защитник «Колорадо» Макар пропустит 2-й матч серии с «Вегасом» из-за травмы
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустит 2-й матч серии с «Вегасом» (0-1) в финале Западной конференции из-за травмы верхней части тела.
Ранее он также пропустил 1-ю игру команд. Макар не играет с 14 мая.
В пятницу он принял участие в раскатке и потренировался с первой бригадой большинства, но пропустит второй матч подряд.
В 9 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (4+1) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 24:59.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
