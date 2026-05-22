  • Билялетдинов о Гатиятулине: «Он здорово прибавил. Прогрессирует, работает очень интересно и правильно»
Билялетдинов высказался о работе Гатиятулина во главе «Ак Барса».

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о работе Анвара Гатиятулина во главе клуба.

В четверг «Ак Барс» дома уступил «Локомотиву» (2:3) в шестом матче серии и со счетом 2-4 проиграл в финале Кубка Гагарина.

– Насколько Анвар Гатиятулин вырос как тренер в этом году?

– Я считаю, он очень здорово прибавил. Прогрессирует, работает очень интересно и правильно. Я это видел. Он и его команда работают очень хорошо.

– А как вам Митч Миллер, который побил рекорд среди защитников в плей‑офф? Американец стал своим в Казани.

– Очень хороший парень и спортсмен. Позитивный. Любит играть, хоккей очень любит. Всегда в разговоре улыбается, с ним приятно общаться.

– Вы очень помогали «Ак Барсу», когда были рядом в роли консультанта. Смотрели из ложи, давали советы со стороны. В следующем сезоне вы вновь будете помогать?

– Я думаю, что не надо переоценивать мою помощь. Я просто смотрел, как ребята работают. И я видел, что все идет так, как и должно. У меня никаких вопросов вообще не было, – сказал Билялетдинов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
И идеально продолжает мои заметки, «верить до последнего в систему, не менять сочетания и никогда не рисковать».
Смешно читать комментарий.будто неопытного обсуждают.а Анвар заслуженный тренер РФ
Хайдарович ,молодчина, великий тренер с большой буквы, ясно поддерживал АкБарс и морально и советами !!!
