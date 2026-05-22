Николаев о победе в Кубке Гагарина: «Это космос! Мы одна семья, одна команда. Сделали то, что практически невозможно было»

Нападающий «Локомотива » Илья Николаев поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.

– Это эйфория, на данный момент только невероятные эмоции, это космос! Наверное, осознание придет чуть-чуть попозже. Сейчас просто наслаждаемся моментом, этой атмосферой. Мы одна семья, одна команда. Мы сделали то, что практически невозможно было.

– Многие списывали вашу команду со счетов, за счет чего получилось совершить спортивное чудо?

– Можно сказать, что это чудо. Но нельзя умалять заслуги пацанов, которые выходили на лед и бились до самого конца. Считаю, что обе команды показали отличный хоккей, просто мы победили и сейчас кайфуем.

– В серии с «Авангардом» были драки стенка на стенку, а с «Ак Барсом» много трэш-тока. Насколько эмоциональным получился этот плей‑офф?

– Согласен с вами. Были эмоциональные моменты. Но считаю, что мы правильно сыграли и приняли эти ситуации. Где‑то свои эмоции во имя команды подальше засунули и работали.

– Хартли объявил о завершении карьеры, что скажете о работе с ним?

– Только удачи ему, прекрасный человек, в нашей победе есть его заслуга, мы сыграли единой командой, – сказал Николаев.

