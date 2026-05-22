Звягин о том, за счет чего «Локомотив» победил: «Характер и сплоченность ребят. Нет пассажиров, когда наступают тяжелые времена, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить»

Тренер вратарей «Локомотива » Сергей Звягин поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс » (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.

– Тренеры обычно хладнокровные, но теперь-то, наверное, эмоций избежать не удастся?

– Вы не поверите, но я знал, что мы выиграем, всем сердцем верил, и знал, что это случится. Но хоккей настолько эмоциональная игра, был очень тяжелый сезон. Счастье и благодарность богу, что этот момент наступил.

– В чем секрет этой команды? За счет чего «Локомотиву» удалось выиграть трофей?

– Эти качества зарыты в раздевалке. Это характер и сплоченность ребят. Они годами друг друга знают. Много друг с друга спрашивают. Нет пассажиров, поэтому, когда наступают тяжелые времена, есть кому сказать, есть кому пихануть при необходимости, есть кому подбодрить. Думаю, основная сила команды в этом единении.

Думаю, Юрий Николаевич Яковлев – главное действующее лицо. Он сохранил эту команду и после финала, и сейчас, после чемпионства. Знаю, что сейчас уже многие ребята переподписали контракты. Думаю, что к нему было много вопросов по этому поводу, но он стоял на своем, верил в ребят. Я счастлив за него, организацию и ребят.

– Действительно, осталась с прошлого года чемпионская команда практически без вливания свежей крови. Теперь вы тоже говорите о том, что многие контракты переподписаны. Можно сказать, что мы видим династию, которой ничего не надо менять?

– Это вопрос к руководству. Как Юрий Николаевич Яковлев и его помощники видят эту ситуацию, потому что он действительно ведет ребят с раннего возраста. Большинство из них вышло из академии, здорово, что они ценят это доверие и выжимают из себя по полной.

Поэтому вопрос, что нужно делать, не ко мне. Уверен, у руководства достаточно мудрости, чтобы принять правильное решение, – сказал Звягин.

