Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»

Рафиков о Радулове: иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива».

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался об игре 39-летнего нападающего команды Александра Радулова.

«Слушайте, я в команде уже лет одиннадцать, и мне никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Независимо от игры, тренировки, выходного дня. Он просто зажигалка.

Видит, что кто-то из ребят, возможно, не верит в себя, – достаточно пары-тройки его слов и его игры на льду, чтобы подстегнуть. Ребята, которые младше него, не могут, грубо говоря, не сесть под шайбу, как Саня. Не вывести ее с полборта, когда на тебя двое бегут. Саня в этом пример.

Он не только словами в раздевалке, на скамейке, но и на льду все доказывает. Можно много говорить в раздевалке и ничего не показывать на льду, но Саня словом и делом это все подтверждал. Поэтому иметь такого игрока – это просто привилегия для нашей команды», – сказал Рафиков.

