  • Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией, просто зажигалка. Это привилегия для «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался об игре 39-летнего нападающего команды Александра Радулова.

«Слушайте, я в команде уже лет одиннадцать, и мне никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Независимо от игры, тренировки, выходного дня. Он просто зажигалка.

Видит, что кто-то из ребят, возможно, не верит в себя, – достаточно пары-тройки его слов и его игры на льду, чтобы подстегнуть. Ребята, которые младше него, не могут, грубо говоря, не сесть под шайбу, как Саня. Не вывести ее с полборта, когда на тебя двое бегут. Саня в этом пример.

Он не только словами в раздевалке, на скамейке, но и на льду все доказывает. Можно много говорить в раздевалке и ничего не показывать на льду, но Саня словом и делом это все подтверждал. Поэтому иметь такого игрока – это просто привилегия для нашей команды», – сказал Рафиков. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
И для нас болельщиков Саня- это просто Космос. Кто бы мог подумать в свое время. Еще в прошлом сезоне говорил,что Радулов первый год в Ярославле, а такое ощущение что всю свою карьеру- тут за Ярославль провел. Родной для всех стал).
Рушан, болельщики это тоже все видят.
Рафиков точно подметил: энергия Радулова — это топливо для Локомотива. Он не просто играет — он ведёт за собой, мотивирует партнёров, создаёт моменты. Такая харизма и боевой дух — действительно привилегия для команды. Да и вообще вся команда в целом лучшие! 🏒🚂🔥💪🏆🏆
