Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о решении главного тренера «Локомотива» Боба Хартли завершить карьеру.
В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.
После игры Хартли объявил о завершении карьеры.
«Об уходе Хартли говорилось еще в начале сезона. Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве».
С одной стороны, он получил чемпионскую команду, а с другой – надо еще выиграть: если вспомнить эти 33 секунды – там тоже все было на волоске.
В любом случае – великолепная работа, тут больше и говорить нечего», – сказал Вайсфельд.
