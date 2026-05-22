Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»

Вайсфельд о Хартли: великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о решении главного тренера «Локомотива » Боба Хартли завершить карьеру.

В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Об уходе Хартли говорилось еще в начале сезона. Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве».

С одной стороны, он получил чемпионскую команду, а с другой – надо еще выиграть: если вспомнить эти 33 секунды – там тоже все было на волоске.

В любом случае – великолепная работа, тут больше и говорить нечего», – сказал Вайсфельд.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе