Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
Величкин высказался о возможном преемнике для Хартли в «Локомотиве».
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном преемнике для Боба Хартли в «Локомотиве».
В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.
После игры Хартли объявил о завершении карьеры.
«Кто мог бы заменить Хартли? Мне кажется, было бы очень интересно и неплохо, если бы оставили Пелино, а он бы нашел себе помощника.
Этот вариант, мне кажется, самый правильный: он уже въехал в коллектив, его узнали, он ребят узнал, и как тренер он очень толковый, хитрый тактик в хорошем смысле», – считает Величкин.
Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед
«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии