  • Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном преемнике для Боба Хартли в «Локомотиве».

В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Кто мог бы заменить Хартли? Мне кажется, было бы очень интересно и неплохо, если бы оставили Пелино, а он бы нашел себе помощника.

Этот вариант, мне кажется, самый правильный: он уже въехал в коллектив, его узнали, он ребят узнал, и как тренер он очень толковый, хитрый тактик в хорошем смысле», – считает Величкин. 

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Не надо Пелино, он не главный тренер. Имхо нужно искать в СА.
Ответ5kywn5cddd
Опечатка? В СКА?
С Магнитки привет передаю .. Пелино крутой дядька
Есть главный претендент и кандидат, который всегда на связи и который со всеми советуется по всем методикам мира. Идеальный вариант
Есть главный претендент и кандидат, который всегда на связи и который со всеми советуется по всем методикам мира. Идеальный вариант
Несколько тонкостей надо учитывать: без занятия поста в совете директоров и главного менеджера тренерскую должность не предлагать! Локомотив надо переводить в Москву, он не лох, чтобы ехать из столицы в Замакадье.
Пелино мягкий дедушка. Он у нас уже был главным. Ничего интересного не наработал. В этот штаб он приглашался для улучшения большинства. Но наше большинство так и осталось донным. Все чем он распологает к себе, это тем, что поет наш гимн.
Радулов его сожрёт. Это недопустимо. Нужно брать именитого североамериканца.
Естественная и здравая идея. Он, конечно, главным на высшем уровне не работал. Но зато преемственность будет.
Естественная и здравая идея. Он, конечно, главным на высшем уровне не работал. Но зато преемственность будет.
Его на большинство брали, так он и это то не смог!!! Это Величкин хочет - конкурент Локо.
Работал, и как раз в Ярославле, получилось не очень.
Хартли может заменить только Хартли на посту Главноготренера !
«Пелино — прекрасный тренер и помощник, но не состоялся как главный. У него уже был неудачный опыт на этой позиции».
