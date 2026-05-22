  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
0

Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»

Владислав Третьяк высказался о победе «Локомотива» финале Кубка Гагарина.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе «Локомотива» финале Кубка Гагарина-2026.

В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф. 

«Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча – 11 бросков подряд», – сказал Третьяк.

В прошлом году «Локомотив» выиграл Кубка Гагарина под руководством тренера Игоря Никитина. В межсезонье его сменил Боб Хартли.

«Тяжело выиграть, а еще тяжелее удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», – отметил глава ФХР

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoЛокомотив
logoФХР
logoАк Барс
logoВладислав Третьяк
logoБоб Хартли
ТАСС
logoКХЛ
logoИгорь Никитин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Харламова. «Локо» обыграл МХК «Спартак» в 5-м матче финала и ведет 3-2 в серии
22 мая, 18:47
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
22 мая, 16:59
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
22 мая, 16:52
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
27 минут назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
13 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
37 минут назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
сегодня, 19:38
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем