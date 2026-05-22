Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе «Локомотива» финале Кубка Гагарина-2026.
В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.
«Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча – 11 бросков подряд», – сказал Третьяк.
В прошлом году «Локомотив» выиграл Кубка Гагарина под руководством тренера Игоря Никитина. В межсезонье его сменил Боб Хартли.
«Тяжело выиграть, а еще тяжелее удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», – отметил глава ФХР.
