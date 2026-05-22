Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.
В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию плей-офф.
– Невероятные эмоции, парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья. Спасибо болельщикам, которые невероятно нас поддерживали.
– Второй подряд Кубок у команды! Чувствуете, что собрался коллектив, способный стать династией?
– Мы одна большая семья. В Ярославле все знают друг друга с детства. Мы вместе росли и начинали, у каждого был свой тяжелый путь. И мы пришли к Кубку вместе.
Даже парни, которые к нам приехали, стали частью семьи и частью Ярославля. Эта сплоченность нам очень помогла, – сказал Мисюль.
