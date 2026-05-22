Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о будущем вратаря Ивана Федотова .

Ранее журналист Аарон Портцлайн сообщил , что голкипер покинул расположение «Кливленда » из-за травмы и вернулся в Россию.

29-летний Федотов в нынешнем сезоне провел 47 матчей в регулярке АХЛ и отразил 88,7% бросков. В его активе также 1 игра в плей-офф. Он станет свободным агентом 1 июля.

«Непонятно, куда он пойдет. Если на него есть спрос в НХЛ , вероятнее всего, останется там, если нет, то вернется в Россию.

Думаю, он мог бы помочь «Ак Барсу ». Билялов второй гол в матче с «Локомотивом» просто прохлопал, прозевал. Подустал и начал пропускать, то есть им не хватило вратаря», – сказал Крикунов.

Напомним, в четверг «Ак Барс» дома уступил «Локомотиву» (2:3) в шестом матче серии и со счетом 2-4 проиграл в финале Кубка Гагарина.