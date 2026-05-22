  • Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»

Владимир Крикунов поделился мыслями о будущем вратаря Ивана Федотова.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мыслями о будущем вратаря Ивана Федотова.

Ранее журналист Аарон Портцлайн сообщил, что голкипер покинул расположение «Кливленда» из-за травмы и вернулся в Россию.

29-летний Федотов в нынешнем сезоне провел 47 матчей в регулярке АХЛ и отразил 88,7% бросков. В его активе также 1 игра в плей-офф. Он станет свободным агентом 1 июля.

«Непонятно, куда он пойдет. Если на него есть спрос в НХЛ, вероятнее всего, останется там, если нет, то вернется в Россию.

Думаю, он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов второй гол в матче с «Локомотивом» просто прохлопал, прозевал. Подустал и начал пропускать, то есть им не хватило вратаря», –  сказал Крикунов.

Напомним, в четверг «Ак Барс» дома уступил «Локомотиву» (2:3) в шестом матче серии и со счетом 2-4 проиграл в финале Кубка Гагарина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии

У Барсов были шансы. Какого хрена валить на голкипера. Нормально Билялов отыграл, может без блеска, но достойно.
Федотов разрушил стереотипы о своём уровне. А то надавали авансов за игру в сильном цска.
Да это вообще была ошибка ставить его после года простоя в ЦСКА.Форму надо было набирать в фарме а не в первой команде.Да и дед чушь какую то несёт.
Думаю, что Арефьев сыграл бы увереннее и в следующем сезоне надо дать ему все шансы. С Тимуром уже два финала провалена вратарская дуэль
конечно есть доля истины в этих словах, несколько шайб можно было бы и не пропустить хорошему вратарю....
Никто в здравом уме не будет делать ставку на другого вратаря, когда с Биляловым дважды были в финале. Если только по ходу сезона проиграет конкуренцию.
Ну не тянет он большие и долгие рубки. Мало того что ментально не тянет, так ещё и физически тяжело ему.
Альтернативы нет. Ахловские вратари нулёвые. Надо создавать мощную конкуренцию во вратарской бригаде, в плей-офф будет стоять лучший, а готовы играть будут оба. Нет других вариантов. Если Билялов уйдёт, то закончится всё тем, что обыграет Ак Барс, как Рейдеборн.
Когда вратарь начинает как ёжик сворачиваться в комок и ждать когда партнёры сами шайбу прижмут или выбросят. Это показатель насколько он не готов для больших свершений. Начинал хорошо, но видимо под конец устал. Физически он тоже слабоват. Хоккейный вратарь это все таки что то из разряда пилота формулы 1. Нагрузка бешеная и все 60 минут максимальная концентрация нужна. В общем я не вижу причин против, чтобы попробовать нового вратаря. Путем развития Арефьева или это будет кто то статусный. Тимуру претензий нет. Претензии к тем, кто столько лет не видит проблемы вратарской в команде. Тимур по карьере конечно стабилен, но к сожалению серая мышь.
Какие нахер шансы, команда2,5 периода стоит на воротах защищая дристоту эту, потом когда вариантов нет кинулись в нападение и показали что могут, Беляш это даже не средний вратарь а ниже среднего, если бы ребята были бы уверены в нем хотя ы на 50% они бы показали в атаке Ак барс, как было в концовке, эта голая баба просрала КГ с ЦСКА и сейчас опять, нац кадры не работают для достижения больших целей, а только ласкают слух местных князей которые вывесили его майки по всей Казани, дристота всю Казань просрал а они так ждали
Когда у АК барса есть путёвый вратарь им нет равных, ребята рвут в атаке всех потому что тыл надежный, а тут они на воротах всей командой стоят , весь стадион при каждом броске подпрыгивает зная что там надежи нет, дрищ запустит даже то что не не залетает, как пацанам играть с таким дристуном? В концовке когда надо было игру спасать Ак барс показал как играть в атаке
Пятая игра, в ближний угол получил, шестая игра, сел получил между ушей, второй гол мыло в бане ловил, это даже не база а обсер , кто его учил так играть? Детей учат, ближний твой, дальний спроса нет, сел на коленки - ворота не твои, какого хера этот дристун просрал все потуги команды? Они на воротах стоят за него всю серию, когда забили на него то кинулись в атаку и показали на что способны
Снимите все майки его, и помойте ими улицы Казани, это он просрал КГ как и в финале с ЦСКА
