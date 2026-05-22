«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
Форвард Сергей Артемьев продлил контракт с московским «Динамо».
Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.
В сезоне-2025/26 нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ. 20-летний Артемьев принял участие в 47 играх, набрав 6 (2+4) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
