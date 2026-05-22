«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года

Форвард Сергей Артемьев продлил контракт с московским «Динамо».

Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.

В сезоне-2025/26 нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ. 20-летний Артемьев принял участие в 47 играх, набрав 6 (2+4) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
Хороший парнишка.
Вот видна работа Тамбиева, оглушительный успех. Такого парня удержали.
Dinamik1
А что не так?
Вольфсбург
А то что другие команды уже приличных игроков берут, а этот мелочь всякую. Причём своих нормальных, хочет убрать из команды. Горбачёв нашёлся.
Ну это заявка минимум на финал конференции.
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Дали забить достаточно легкие голы, весь матч догоняли. Потратили много сил и эмоций, но удачи не хватило»
14 января, 19:58
Вячеслав Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Игра держала в напряжении все время. Первое звено сделало свое дело, Подъяпольский держал «Динамо» в игре»
16 декабря 2025, 20:38
Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»
22 ноября 2025, 08:49
