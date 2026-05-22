Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»

Бывший главный тренер ЦСКА, СКА, национальной и молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о возможном возвращении к работе.

– Что вам нравится в своей сегодняшней жизни, а что не очень?

– Все нравится! Живу спокойно, никаких нервов. Семья, три внучки, внуку скоро 14... Уже как мужик – выше меня на полголовы!

– Никогда бы не подумали, что спокойствие вы будете рассматривать как плюс.

– Ребята, вы помните, сколько мне исполняется? 70! Было бы желание работать – я бы искал варианты. Но прислушиваюсь к себе: а есть ли оно, желание? Отвечаю – нет. Календарь сегодня насыщенный, бесконечные перелеты. Я почти сорок лет жил в таком режиме. Хватит!

– В собственные 70 верите?

– Нет. Хотя физически начинаю ощущать – уже не пацан... Каждый день хожу в тренажерный зал, бассейн, сауну. Встаю на беговую дорожку – немножечко не то. На велосипеде тоже. С весами стал аккуратнее.

– Вы про штангу?

– Да. Стараюсь себя не перегружать. Жму килограммов пятьдесят лежа. Потом оглянешься в зале – ходят седые перекачанные люди. Думаешь: ведь просто через штангу такое не вылепишь. Значит, химия, – сказал 69-летний Брагин.