Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в 1-м матче финала Востока.
Нападающий «Каролины» Сет Джарвис высказался после поражения в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:6, 0-1).
Форвард завершил матч с полезностью «минус 1» и забил гол за 15:31 игрового времени.
«Если вы позволяете сопернику совершить пять выходов один на один за игру, значит, что-то не так.
Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов и ожидать, что не обожжешься», – сказал Джарвис.
Вратарь «Каролины» Андерсен впервые пропустил больше 2 шайб в текущем плей-офф – 5 после 21 броска «Монреаля» в 1-м матче финала Востока
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
