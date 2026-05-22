Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»

Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в 1-м матче финала Востока.

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис высказался после поражения в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:6, 0-1).

Форвард завершил матч с полезностью «минус 1» и забил гол за 15:31 игрового времени.

«Если вы позволяете сопернику совершить пять выходов один на один за игру, значит, что-то не так.

Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов и ожидать, что не обожжешься», – сказал Джарвис.

Вратарь «Каролины» Андерсен впервые пропустил больше 2 шайб в текущем плей-офф – 5 после 21 броска «Монреаля» в 1-м матче финала Востока