Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»

Зинэтула Билялетдинов оценил выступление «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

В четверг «Ак Барс» дома уступил «Локомотиву» (2:3) в шестом матче серии и со счетом 2-4 проиграл в финале Кубка Гагарина.

– Какое впечатление у вас осталось от сезона «Ак Барса»?

– Я скажу, что «Ак Барс» провел сезон очень хорошо. Считаю, что ребята были достойны большего. К сожалению, не получилось. Такое бывает.

Но в целом тренерский состав сработал очень хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Поэтому надо сделать определенные выводы, они необходимы – и готовиться к следующему сезону.

– Что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне «Ак Барс» сделал шаг вперед?

– Я думаю, что ребята поработают. Они соберутся и сделают правильные выводы. Найдут те ошибки, которые надо исправлять. И подойдут к новому сезону хорошо, – сказал Билялетдинов.