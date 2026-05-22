Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил выступление клуба в сезоне-2025/26.
В четверг «Ак Барс» дома уступил «Локомотиву» (2:3) в шестом матче серии и со счетом 2-4 проиграл в финале Кубка Гагарина.
– Какое впечатление у вас осталось от сезона «Ак Барса»?
– Я скажу, что «Ак Барс» провел сезон очень хорошо. Считаю, что ребята были достойны большего. К сожалению, не получилось. Такое бывает.
Но в целом тренерский состав сработал очень хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Поэтому надо сделать определенные выводы, они необходимы – и готовиться к следующему сезону.
– Что нужно сделать, чтобы в следующем сезоне «Ак Барс» сделал шаг вперед?
– Я думаю, что ребята поработают. Они соберутся и сделают правильные выводы. Найдут те ошибки, которые надо исправлять. И подойдут к новому сезону хорошо, – сказал Билялетдинов.
мало кто осенью верил что Ак барс сможет стать финалистом.
очень достойно прошли плей офф, молодцы! жаль что по составу скорее всего произойдут перемены, такой командой однозначно можно гордиться, ещё раз спасибо ребятам и тренерскому штабу!🔥
Надо улучшить детали в следующем сезоне и бороться за кубок.