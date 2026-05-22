«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
Чемпионский парад «Локомотива» по случаю завоевания Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 24 мая.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.
Ярославцы завоевали трофей во втором сезоне подряд. Напомним, в 2025 году решающий матч плей-офф состоялся 21 мая, а чемпионский парад «Локомотива» прошел 3 августа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
