«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)

Чемпионский парад «Локомотива» по случаю завоевания Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 24 мая.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

В четверг «Локомотив» в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.

Ярославцы завоевали трофей во втором сезоне подряд. Напомним, в 2025 году решающий матч плей-офф состоялся 21 мая, а чемпионский парад «Локомотива» прошел 3 августа.

