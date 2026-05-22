Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о решении главного тренера «Локомотива» Боба Хартли завершить карьеру.
В четверг клуб из Ярославля в гостях победил «Ак Барс» (3:2 в шестом матче) и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2026.
После игры Хартли объявил о завершении карьеры.
«Жаль, что Боб Хартли завершил карьеру. Для нашей лиги он по-настоящему культовый тренер.
А почему его не включили в тройку лучших тренеров года – этот вопрос лучше адресовать комиссии, которая эту тройку определяла. Это был не я», – сказал Морозов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
