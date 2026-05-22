Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением касательно истекающего контракта форварда Евгения Малкина.
Действующий договор россиянина с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.
– Помню, несколько лет назад Джино был на пороге выхода на рынок свободных агентов. Дело продлилось до июля. Надеюсь, в этот раз о чем-то договориться получится пораньше.
– Будет ли вам сложно играть без Малкина в команде?
– Я всегда рассчитывал играть с ним. Не знаю. После общения со всеми после завершения сезона показалось, что все должно быть нормально с точки зрения контракта Малкина.
Я давно перестал строить планы на будущее. Стараюсь не прогнозировать и не думать наперед. Много раз убеждался, что это плохая идея.
Если Кайл Дубас спросит мое мнение, я его выскажу. Но я не собираюсь выбирать игроков для нашего состава.
Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Все знают, что он значит для нашей команды, что он сделал для организации за 20 лет. Это и без слов понятно, – сказал Сидни Кросби.
