«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
21 мая команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финала и выиграла серию со счетом 4-2.
Сегодня, 22 мая, «Локомотив» на поезде приехал в Ярославль из Казани на поезде.
Добавим, что «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд. В сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина переиграла «Трактор» (4-1) в финальной серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница «Локомотива» в «ВКонтакте»
С победой, Ярославль, спасибо, парни!
молодчики пацаны!!