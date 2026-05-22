  «Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде

«Локомотив» прибыл в Ярославль после выигрыша Кубка Гагарина.

21 мая команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финала и выиграла серию со счетом 4-2.

Сегодня, 22 мая, «Локомотив» на поезде приехал в Ярославль из Казани на поезде.

Добавим, что «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд. В сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина переиграла «Трактор» (4-1) в финальной серии.

«Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд! Все об этой победе

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница «Локомотива» в «ВКонтакте»
🏆
С победой, Ярославль, спасибо, парни!
Ярославский бронепоезд доставил кубок 🏆
С победой. Красавцы. ✊👍
Казань — Ярославль. Поездом. С Кубком. Логистика чемпионов. ЛОКО — своё не отдаёт.
Замечательный сезон! Всех кто болел за Локомотив - с ПОБЕДОЙ В ФИНАЛЕ КУБКА ГАГАРИНА! ЯРОСЛАВЛЬ - ВИВАТ!!!🏆
Ярик от души поздравляю!!
молодчики пацаны!!
Думал на Главном выйдут, а они на Московском)
вчера в Казани на одном из участков ж/д путей под колеса локомотива попал белый барс. поезд следовал по маршруту Казань - Ярославль. животное спасти не удалось. отмечается, что это тот же локомотив, который год назад совершил наезд на трактор на одном из ж/д проездов в Ярославле.
Ответ(sportsman)
👍👍👍
За такой юмор сразу в топку
