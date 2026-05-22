«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде

«Локомотив» вернулся в Ярославль после победы в Кубке Гагарина.

21 мая команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс » (3:2) в шестом матче финала и выиграла серию со счетом 4-2.

Сегодня, 22 мая, «Локомотив » на поезде приехал в Ярославль из Казани на поезде.

Добавим, что «Локомотив» выиграл трофей во втором сезоне подряд. В сезоне-2024/25 команда под руководством Игоря Никитина переиграла «Трактор» (4-1) в финальной серии.

