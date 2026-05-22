Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
Ярославская команда выиграла титул в 2025 и 2026 году.
– У этого «Локомотива» есть все, чтобы пойти за третьим Кубком подряд?
– Да, у этой команды есть все.
Надеюсь, что костяк сохранится. Мы хорошо подготовимся. И чем ближе к Кубку, тем сильнее работают психология, сплоченность и коллектив, – сказал Алексей Береглазов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Мечта которая может стать явью. 🤞. Загадаю-ка я это деду Морозу под ёлкой…
При всем уважении, и вообще положительно отношусь к нашим легионерам, считаю они внесли просто огромнейший вклад в эти два чемпионства, но считаю: что и для Бейрона и для Рихарда, да даже Мартина -это был предельный максмимум, учитывая их возраст и мотивацию. В третий раз повторить было бы здорово, но не верю.
Резервы у Локомотива есть, как и собственные ребята, так и еще и вакантные места для легионеров, даже с учетом если выше перечисленных переподпишут. Тут действительно главное тренера подобрать, но я бы Красоткина хотел бы увидеть главным.