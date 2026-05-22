Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»

Алексей Береглазов ответил, может ли «Локомотив» выиграть в третий раз подряд.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов ответил на вопрос о том, может ли команда выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд.

Ярославская команда выиграла титул в 2025 и 2026 году.

– У этого «Локомотива» есть все, чтобы пойти за третьим Кубком подряд?

– Да, у этой команды есть все.

Надеюсь, что костяк сохранится. Мы хорошо подготовимся. И чем ближе к Кубку, тем сильнее работают психология, сплоченность и коллектив, – сказал Алексей Береглазов .