Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»

Алексей Береглазов ответил, может ли «Локомотив» выиграть в третий раз подряд.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов ответил на вопрос о том, может ли команда выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд.

Ярославская команда выиграла титул в 2025 и 2026 году.

– У этого «Локомотива» есть все, чтобы пойти за третьим Кубком подряд?

– Да, у этой команды есть все.

Надеюсь, что костяк сохранится. Мы хорошо подготовимся. И чем ближе к Кубку, тем сильнее работают психология, сплоченность и коллектив, – сказал Алексей Береглазов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Как же хотелось бы в следующем сезоне играть в финале с Авангардом. И взять КГ в овертайме после 7-ой игры шайбой Шалунова или Радулова.
Мечта которая может стать явью. 🤞. Загадаю-ка я это деду Морозу под ёлкой…
Ни у кого не получалось выиграть три кубка подряд , не получится и у Локомотива, тем более , что не понятно кто будет тренером, а от этого зависит практически все.
Береглазов сказал то, что мы все хотели услышать: «У этой команды есть всё». Костяк сохраняется, настрой боевой. На пути к третьему Кубку нас не остановить. Вперёд ЛОКО! Привет с Арзамаса! 🔥🏒🚂
Я бы хотел, чтобы Локо с Авангардом разыгрывали Суперкубок Гагарина. Настолько серии событийные и интересные, что даже жалко, что не в финале они проходят 😀
Локомотив без ухода в переструйку, хотя у нас в КХЛ такого понятия не имееться, но для Ярославля, который строился много лет оно точно подходит, должен качествено провести трансферную политику в это межсезонье.
При всем уважении, и вообще положительно отношусь к нашим легионерам, считаю они внесли просто огромнейший вклад в эти два чемпионства, но считаю: что и для Бейрона и для Рихарда, да даже Мартина -это был предельный максмимум, учитывая их возраст и мотивацию. В третий раз повторить было бы здорово, но не верю.
Резервы у Локомотива есть, как и собственные ребята, так и еще и вакантные места для легионеров, даже с учетом если выше перечисленных переподпишут. Тут действительно главное тренера подобрать, но я бы Красоткина хотел бы увидеть главным.
Сурин останется? Я слышал, что Нэшвилл хочет его забрать этим летом. У Егора еще год контракта.
Ответ5kywn5cddd
Сурин останется? Я слышал, что Нэшвилл хочет его забрать этим летом. У Егора еще год контракта.
Через год поедет
да пожалуй! там ещё магнитка по понятиям должна ответить ну и курятник ещё разок разнести))
Выиграем! Точно!
