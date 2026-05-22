Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году

64-летний Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона ».

В этом сезоне специалист работал ассистентом главного тренера «Айлендерс ».

До этого Беннетт в течение восьми сезонов входил в тренерский штаб «Колорадо », став обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.