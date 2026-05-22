Уолш продлил контракт с «Барысом» на год. Защитник набрал 46 очков в 68 матчах сезона

«Барыс» и Райлли Уолш продлили контракт.

«Барыс » подписал новый контракт с 27-летним защитником Райлли Уолшем .

Соглашение рассчитано на один год.

«Райлли – игрок с великолепными атакующими навыками, что он наглядно подтвердил своей статистикой.

Мы ценим его вклад в нападение, но прекрасно понимаем, что для достижения больших командных целей есть критерии, в которых он способен вырасти и сделать команду еще лучше», – сказал генеральный менеджер клуба Леонид Метальников .

В прошедшем сезоне Уолш набрал 46 (16+30) очков при полезности «минус 24» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Американец разделил лидерство с форвардом Майком Веккионе в списке лучших бомбардиров команды.