Уолш продлил контракт с «Барысом» на год. Защитник набрал 46 очков в 68 матчах сезона
«Барыс» и Райлли Уолш продлили контракт.
«Барыс» подписал новый контракт с 27-летним защитником Райлли Уолшем.
Соглашение рассчитано на один год.
«Райлли – игрок с великолепными атакующими навыками, что он наглядно подтвердил своей статистикой.
Мы ценим его вклад в нападение, но прекрасно понимаем, что для достижения больших командных целей есть критерии, в которых он способен вырасти и сделать команду еще лучше», – сказал генеральный менеджер клуба Леонид Метальников.
В прошедшем сезоне Уолш набрал 46 (16+30) очков при полезности «минус 24» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Американец разделил лидерство с форвардом Майком Веккионе в списке лучших бомбардиров команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Барыса»
