  • Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мыслями об уровне российского баскетбола.

Член совета директоров «Динамо» ранее посетил матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Единой лиги ВТБ.

– Какие у вас впечатления от российского баскетбола? От уровня Единой лиги ВТБ?

– Я очень люблю баскетбол! Это очень динамичный вид спорта, приближенный к хоккею.

Всегда с удовольствием посещаю баскетбольные матчи. Ребята у нас играют замечательно. И дети у нас в академии хоккея «Красная Машина» тоже играют в баскетбол.

Мы все и всегда играем в баскетбол. Потому что хоккей и баскетбол – очень близкие виды спорта. Динамика, скорость принятия решения – все очень близко. 

– А по уровню что скажете? 

– Я считаю, что у нас очень высокий уровень баскетбола.

Несколько лет назад был на финале «Зенит» – ЦСКА. И считаю, что все стало еще быстрее и лучше, – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Комментарии

До отметки в 800 просмотренных матчей НБА сколько осталось? Скоро ждать фразы "Егор Демин - это наш Стеф Карри"?
ОтветBartez1986
До отметки в 800 просмотренных матчей НБА сколько осталось? Скоро ждать фразы "Егор Демин - это наш Стеф Карри"?
Более интересно, сколько осталось до отметки 1 миллион упоминаний "Красной машины" в интервью РБР? Есть подозрение, что немного совсем..
Роман: Алё, это баскетбол?
Баскетбол: Нет, вы ошиблись, и больше не звоните!
Роман Ротенберг:"– Я очень люблю баскетбол! Это очень динамичный вид спорта, приближенный к хоккею..."
Похоже пришла пора баскетбол с колен поднимать...
Человек который подарил миру Леброна Джеймса фигни не скажет!!!!!
Красная Машина. Балабол. Ой, баскетбол).
В каждой бочке, - тампакс!
Да мы поняли что ты развиваешь только те виды спорта где есть деньги и популярность . ты хоккей с мячом подними , сначала на уровне России и потом в мире . тогда тебя, запомнят великим человеком , а сейчас ты просто делаешь деньги из бюджета страны . на твое место можно поставить любого человека и хуже точно не будет .
Наконец-то Роман Борисович обратил внимание на баскетбол!
Ни дня без строчки… звездобол
Господи, уже в баскетбол залез со своим очень экспертным мнением.
Сказочное время, сказочные персонажи, которые, увы, сегодня считаются элитой.
