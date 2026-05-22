«Локомотив» – это локомотив российского хоккея, великая команда, вот где действительно воля к победе. «Ак Барс» прибавил в плей-офф, их было не узнать». Губерниев о финале

Дмитрий Губерниев: «Локомотив» – это локомотив российского хоккея.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом » в финале Кубка Гагарина (4-2 в серии).

«Локомотив» – великая команда. Так отыграться в полуфинале, проявить лучшие качества, потерять лидера Георгия Иванова [из‑за травмы], сыграть за себя и за того парня.

Блестяще реализовывали моменты, великолепный вратарь Исаев, на пятачке творили чудеса, забрасывали шайбы.

Поэтому Ярославль от души поздравляю, хоккеисты «Локомотива » – огромные молодцы, вот где действительно воля к победе. Великолепные пятерки и вратарь. Поэтому всячески поздравляю «Локомотив», прекрасное завершение карьеры Боба Хартли .

Но теперь у команды будет третий тренер за три года. Интересно, как дальше они будут развиваться. Но в любом случае «Локомотив» – это локомотив российского хоккея.

«Ак Барс» очень здорово прибавил в плей‑офф. Команду вообще было не узнать. Справедливо дошли до финала, Билялов молодец, но «Локомотив» был сильнее в финале, поэтому тут все по делу», – сказал Дмитрий Губерниев.