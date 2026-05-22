Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос касательно успехов во всех лигах, в которых он работал.

Канадский специалист во второй раз выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Локомотива», тренер сделал это с «Авангардом» в 2021 году.

– Вы работали в пяти лигах и везде добивались успеха. В чем ваш секрет?

– Просто я очень везучий.

Мои команды девять раз доходили до финала и восемь раз брали титул. Наверное, я родился под счастливой звездой. А еще я всегда тренировал хорошие команды, ха-ха.

– Что дальше, Боб? Может, останетесь еще на годик?

– Нееет, хватит. У меня три прекрасных внука, мне 65 лет. Поработать еще раз в КХЛ было незабываемым опытом. Но пора завязывать, – сказал Боб Хартли.

Хартли = победа. Легендарный хоккейный дед

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
Красавец. Слов нет. Даже комментировать пытаться ничего не буду.
Забавно другое - чуть ниже новости про *опу и там 150 комментариев,а тут в лучшем случае их будет 20.
ждём на главной
Классный все таки дядька)) круто что он у нас был и жаль, что уходит
Такие люди воодушевляют
Жаль конечно, но и внуками понянчится надо. Спасибо за кубок! 🏆
Реально самый крутой. Таких больше нет .Здоровья, счастья Боб!
Блин, всего 65) Ларионову его ровесник и до сих иногда назвывают молодым тренером
Линди Рафф на полгода старше Боба - ещё пылит вовсю, на днях контракт продлил. И судя по тому, что всерьёз настроен привезти Кубок в Баффало, не успокоится лет до 70 точно. :-)
Наверно потому что Боб тренирует лет 100 уже , а Ларионов несколько сезонов по сути
Неудобно получилось, Авангард в 2019 испортил такую красивую статистику. Ну и Никитин с ЦСКА, безусловно, к этому тоже причастны :)
Наконец кто то озвучил такой компонент как везение и клуб который тренеру ешь. А то приходят всякие, в случае победы говорят что исключительно благодаря их тренерскому таланту и видению Хоккея, а в случае поражения валят все на травмы судей перелёты и конкретных личностей.
Спасибо, мистер Хартли!
