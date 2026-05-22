Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли ответил на вопрос касательно успехов во всех лигах, в которых он работал.
Канадский специалист во второй раз выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Локомотива», тренер сделал это с «Авангардом» в 2021 году.
– Вы работали в пяти лигах и везде добивались успеха. В чем ваш секрет?
– Просто я очень везучий.
Мои команды девять раз доходили до финала и восемь раз брали титул. Наверное, я родился под счастливой звездой. А еще я всегда тренировал хорошие команды, ха-ха.
– Что дальше, Боб? Может, останетесь еще на годик?
– Нееет, хватит. У меня три прекрасных внука, мне 65 лет. Поработать еще раз в КХЛ было незабываемым опытом. Но пора завязывать, – сказал Боб Хартли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
Комментарии
Забавно другое - чуть ниже новости про *опу и там 150 комментариев,а тут в лучшем случае их будет 20.
Неудобно получилось, Авангард в 2019 испортил такую красивую статистику. Ну и Никитин с ЦСКА, безусловно, к этому тоже причастны :)