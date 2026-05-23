Кубок Стэнли. «Колорадо» проиграл «Вегасу» в 2-м матче финала Запада

В Кубке Стэнли продолжается финал Западной конференции.

«Колорадо» проиграл «Вегасу» (1:3) во втором матче финальной серии Западной конференции.

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Русские тащат Вегас в главный финал со свипом колорадских) Барбашеву отдельно желаю стать 3 кратным обладателем бидона
Макара нет, да это потеря для Лавин ,
но и у Вегаса нет Стоуна, который на минуточку лучший бомбардир франшизы в плейофф
Вот я тоже не понимаю. Все Макар, Макар... Да там такой состав сумасшедший и без него... Бред...
Да не, Макар является важной частью, таких защитников в лиге мало от слова совсем
За Торонтеллу. Без негатива совершенно. Харизматичный тип.

Хочу финал с Хабами, чтобы просто хоккей смотреть и ни за кого не переживать.
Да какие хабы.первая игра вообще не показатель, теперь Каролина будет выносить в одну калитку. Дай бог если отдаст еще хотя бы 1 игру.
Из Монреаля. Верю в пацанов.
Кто то писал тут, что Барбашев это типа Брылин. Нет Ванька решала, в не ролевик.
Это Сержант то ролевик, который мог играть на любой позиции?
Брылин может и ролевик, но за такого ролевика половина тогдашнего НХЛ передрались бы.
Дааа!!! Вегас с волевой! 2-0 в гостях! Красавчики!:) Маккинон, без пустых ни как не забивается, да? 🤣
Только это и умеет
14 мая, 23:15
Представляю как Колорадо раскрутит этот Вегас.
Они же медленные.

14 мая, 06:23
Ну что как я и писал Колорадо в 5 играх.
Миннесоте спасибо за серию.
Взяв одну игру они уже прыгнули выше головы.
В следующем раунде Вегас со свипом.

Столичному - пора менять аватарку на Вегас, опять не угадал глорик ))
Он, помнится, просил разбудить его к финалу "Каролина" - "Колорадо". Сон рискует стать летаргическим. :-)
Вегас, не подведи. Дорофеев забьёт. Счёт 3:2 в пользу рыцарей.
Почти угадал, только Барбашев забивал, а Дорофеев ассисты раздавал 💪
В первом матче предсказывать 5:3 в пользу Вегаса и гол+пас Дорофеева. Там было 4:2 и только гол Дорофеева. Чуйка не сотку работает😊😊😊
Какой же Дорофеев красавчик. В 23 году не досталась ему чашка. Хотя Вегас мог выпустить на пару игр в ПО. Так тяжело и долго в состав прорывался. Не пример Шипачеву. Очень заслуживает перстень.
Вегас буднично выносит жуков.

Марнер невероятно полезен. По ходу сезона о нём особо не говорили, но вот сейчас видно, что это за игрок. Теперь понятно, почему он свалил из Кленовых.
За 10 лет что Мич в нхл ты только щас разглядел в нем игрока?)
ну, справедливости ради, он так и не играл в торонте.
Вегас очень плотно и сконцентрировано играет в защите, чистят пятак, вытесняют к бортам, блокируют броски, высший пилотаж , в мае только в двух играх из 9 пропустили больше 2ух шайб, Харт прям дает уверенности, ноль ошибок, а свои голы Вегас находит в любом случае. Либо в быстрых отрывах, либо в пп, либо за счет индивидуального мастерства. Класс исполнителей высочайший , а как Марнер в этом плей-офф играет, получается может и в по играть. У Эвеланш так и нет плана б на случай если их бросковая активность не конвертируется в голы, вот и сегодня они опять перебросали оппонентов, но результата нет. Набросы от синей не работают от слова совсем, почти все блокируется, работы на редирект не видно, Вегас просто не дает скринить вратаря. Фирменная скорость тоже не работает, Вегас не дает идти в центр и страхует Маккиннона всегда, если он прошел одного , его сразу накрывает другой. Кадри по мне проваливается , как и Нечас ( 1 гол в плей-офф), передерживают шайбу, переигрывают смены, проигрывают всю борьбу. Где вообще Нельсон? 3 очка за плей-офф от 2ого центра команды это печаль. Отсутствие Макара тоже х-фактор, на следующую игру надо выходить кровь из носу, потому что поражение ставит крест . С 0-3 у такого Вегаса не вытащить никому. Ну и Беднар, невозмутимый (твердолобый) на волоске подвис ,походу и правда его время вышло, снимут его , если не будет КС в этом году. Так ничего и не придумал против болотных систем Вегаса и Далласа, все серии им слил, да даже Сиэттлу.
У Макара, что-то с плечом, скорее всего для него сезон закончился. Миннесота ждала Бродина и Эка всю серию, а оказалось оба с переломами. Без Макара у них шансов нет, потому, что слишком важный игрок для 5 на 5.
