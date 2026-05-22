Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»...

Валерий Брагин о Кучерове в ЦСКА: отговаривал его уезжать!.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал свое видение ситуации с нападающим «Тампы » Никитой Кучеровым , который в 2012 году покинул ЦСКА .

По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травму плеча. Операцию ему сделали в Тампе.

– Кучеров не очень котировался по молодежи.

– Да вы что, ребята? Была прекрасная тройка Гусев – Григоренко – Кучеров. Ведущая! Молодежную лигу разрывали.

– Не знающие ситуацию с Кучеровым ставили вам в упрек его отъезд из ЦСКА. Вы же были главным тренером.

– Да я отговаривал его уезжать! Но еще до моего назначения Кучеров принял решение.

У него родители жили где-то в том полушарии. В Бразилии, что ли. Мне сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Значит, агенты провели работу.

– Вы масштаб таланта понимали?

– Конечно. Если брал его на чемпионат мира с командой, где все были на год старше.

Видел, как работает с шайбой, какое мышление. Да, физически чуть отставал. Но это тоже пришло, – сказал Валерий Брагин.