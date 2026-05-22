Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал свое видение ситуации с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который в 2012 году покинул ЦСКА.
По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травму плеча. Операцию ему сделали в Тампе.
– Кучеров не очень котировался по молодежи.
– Да вы что, ребята? Была прекрасная тройка Гусев – Григоренко – Кучеров. Ведущая! Молодежную лигу разрывали.
– Не знающие ситуацию с Кучеровым ставили вам в упрек его отъезд из ЦСКА. Вы же были главным тренером.
– Да я отговаривал его уезжать! Но еще до моего назначения Кучеров принял решение.
У него родители жили где-то в том полушарии. В Бразилии, что ли. Мне сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Значит, агенты провели работу.
– Вы масштаб таланта понимали?
– Конечно. Если брал его на чемпионат мира с командой, где все были на год старше.
Видел, как работает с шайбой, какое мышление. Да, физически чуть отставал. Но это тоже пришло, – сказал Валерий Брагин.
Правильно все сделал Никита.
Но:
1) Кучеров котировался на молодежном уровне, и там у него много рекордов, которые побили через много лет. Тот же Демидов бил недавно его рекорды. Проблема в том, что он неудачно перешел во взрослый уровень (видимо, ЦСКА на него просто не ставило). За два сезона в КХЛ, там около 25 игр всего, набрал 7 очков.
2) ЦСКА, воспитанником которого был Никита, отчаянно виноват перед ним в связи с этой травмой и операцией (которую не сделали в России). Говорю это как болельщик клуба с 91 года (я тогда был ребенком, у меня за ЦСКА болел дед и отец). За то, что Кучерова кинули в случае с этой травмой надо извиниться руководству команды. Старожилам. Тому же Михайлову может или другим. Они могли не иметь отношения к той ситуации, но клуб сейчас и давно - это они. Я хочу, чтобы потом ЦСКА - это был бы Кучеров. Как и Сергей Федоров (уже взял для ЦСКА два кубка), которого я обожаю.
3) Никита, насколько я знаю, из дипломатической семьи (при этом не мажорской). Когда тренер возил его по Ленинградке в школу ЦСКА, его отец вроде бы работал в Уругвае. Это или военные, или спецы.
ЦСКА по словам Никиты и его близких игнорировал серьезность травмы. Потом сказал - делай за свои деньги. У него и его родных таких денег просто не было. Мама Кучерова позже рассказывала, что московский врач говорил, будто «с плечом все нормально», хотя у него были серьезные повреждения — смещение костей и разрывы. Ну а потом вмешалась Тампа