Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал свое видение ситуации с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым, который в 2012 году покинул ЦСКА.

По ходу сезона-2011/12 Кучеров получил травму плеча. Операцию ему сделали в Тампе.

– Кучеров не очень котировался по молодежи.

– Да вы что, ребята? Была прекрасная тройка Гусев – Григоренко – Кучеров. Ведущая! Молодежную лигу разрывали.

– Не знающие ситуацию с Кучеровым ставили вам в упрек его отъезд из ЦСКА. Вы же были главным тренером.

– Да я отговаривал его уезжать! Но еще до моего назначения Кучеров принял решение.

У него родители жили где-то в том полушарии. В Бразилии, что ли. Мне сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Значит, агенты провели работу.

– Вы масштаб таланта понимали?

– Конечно. Если брал его на чемпионат мира с командой, где все были на год старше.

Видел, как работает с шайбой, какое мышление. Да, физически чуть отставал. Но это тоже пришло, – сказал Валерий Брагин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

Правильно все сделал Никита.
Хорошо, что Никита не послушал Валерия Николаевича.
Давайте внесем несколько моментов. Брагин - прекрасный тренер на молодежном уровне. Уверен, что многим помогал и советовал правильные вещи.

Но:
1) Кучеров котировался на молодежном уровне, и там у него много рекордов, которые побили через много лет. Тот же Демидов бил недавно его рекорды. Проблема в том, что он неудачно перешел во взрослый уровень (видимо, ЦСКА на него просто не ставило). За два сезона в КХЛ, там около 25 игр всего, набрал 7 очков.
2) ЦСКА, воспитанником которого был Никита, отчаянно виноват перед ним в связи с этой травмой и операцией (которую не сделали в России). Говорю это как болельщик клуба с 91 года (я тогда был ребенком, у меня за ЦСКА болел дед и отец). За то, что Кучерова кинули в случае с этой травмой надо извиниться руководству команды. Старожилам. Тому же Михайлову может или другим. Они могли не иметь отношения к той ситуации, но клуб сейчас и давно - это они. Я хочу, чтобы потом ЦСКА - это был бы Кучеров. Как и Сергей Федоров (уже взял для ЦСКА два кубка), которого я обожаю.
3) Никита, насколько я знаю, из дипломатической семьи (при этом не мажорской). Когда тренер возил его по Ленинградке в школу ЦСКА, его отец вроде бы работал в Уругвае. Это или военные, или спецы.
Ни Кучеров, ни Гусев не воспитанники ЦСКА, пришли туда в 16 лет из белых медведей
И подробно о самой травме. Вроде он получил ее в 2011 году. За игры в молодежке или КХЛ - не в курсе. Это была травма плеча. Причем до этого ему уже оперировали другое плечо.

ЦСКА по словам Никиты и его близких игнорировал серьезность травмы. Потом сказал - делай за свои деньги. У него и его родных таких денег просто не было. Мама Кучерова позже рассказывала, что московский врач говорил, будто «с плечом все нормально», хотя у него были серьезные повреждения — смещение костей и разрывы. Ну а потом вмешалась Тампа
Я правильно понимаю, что сейчас Брагину в вину пытаются поставить в плечо Кучерова и отказ ЦСКА дать на операцию 10к зелени?)
Я правильно понимаю, что сейчас Брагину в вину пытаются поставить в плечо Кучерова и отказ ЦСКА дать на операцию 10к зелени?)
Вот тоже не очень понял причем тут тренер и вопросы по лечению игрока. Тему просрало руководство. Не надо на Брагина съезжать
Я правильно понимаю, что сейчас Брагину в вину пытаются поставить в плечо Кучерова и отказ ЦСКА дать на операцию 10к зелени?)
Нет, Брагину в вину ставят, что не надо врать.
Куч молодец что уехал, здесь бы его похоронили как игрока
Его ЦСКА просто вышвырнул из системы. Кони зажали бабки на операцию. То чего он добился, только благодаря самому себе.
Нам то хоть не гони(с)
Прошло 15 лет, Кучеров уже забыл, что играл в ЦСКА, ЦСКА давно забыл про Кучерова, но регулярно раз в полгода надо обжевывать эту тему. Все негодяи, Никита мушкетер )))
Слава богу,что он тебя не послушал!
А сам БрагиН чем сейчас занимается?
