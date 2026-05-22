  • Владимир Плющев: «Хартли выиграл два Кубка Гагарина, сработал на пять баллов. Человек понял и сказал: «Ребят, всем спасибо. Я для вас сделал все, что мог». Это достойно уважения!»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе Боба Хартли в «Локомотиве».

Канадский специалист после победы в розыгрыше Кубка Гагарина заявил о завершении карьеры.

«Боб Хартли выиграл два Кубка Гагарина – с «Авангардом» и «Локомотивом». Человек сработал в своем амплуа на пять баллов!

Тем более что у «Локомотива» тоже не все сразу складывалось достаточно успешно в начале плей-офф с «Авангардом». Все было на тоненького. Это нервы и здоровье.

Человек должен это понимать. У нас это не все осознают.

А человек понял и сказал: «Ребят, вам всем спасибо. Я для вас сделал все, что мог. Благодарю за внимание». Думаю, это достойно уважения!» – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Что это случилось с Плющевым?
Обувь жмёт.
наконец-то закусил
Очень уважительно себя вел и на лавке по отношению к судьям, и с журналистами. И для команды подбирал правильные слова. Респект.
Ждём Кожеву)))
Думаю пока в запое, ооочень ждём что этот чудик скажет.Я думаю скажет пришел на готовое)))
Это даже не переобувание:)))
Во время переобулся
Переобувание в прыжке, как это характерно для наших икспертов))
Переобул обувь с зимней на летнюю,ну так погода такая,не выиграл бы Боб финал-так бы и ходил "в зимних ботинках"
Он свою позицию озвучил в начале сезона, следовательно заранее подобрал подходящую обувь. А такие как вы, действительно переобуваетесь зная результат
Мне то что переобуваться?!Я каждый год практически говорю,что Локо чемпионом будет или молчу,так что у меня в отличие от некоторых обувь всесезонка,а вам бы внимательнее читать его интервью весь сезон,может и глупости бы не писали
А в целом, как я понял. Дело памяти о Маккримоне. Боб говорил об этом в интервью и возможно решил поработать именно в Ярославле. О продлении тренерской деятельности он вряд ли думает. И речь тут как раз не о том, чтоб помахать ручкой.
