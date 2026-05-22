Владимир Плющев: «Хартли выиграл два Кубка Гагарина, сработал на пять баллов. Человек понял и сказал: «Ребят, всем спасибо. Я для вас сделал все, что мог». Это достойно уважения!»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе Боба Хартли в «Локомотиве».
Канадский специалист после победы в розыгрыше Кубка Гагарина заявил о завершении карьеры.
«Боб Хартли выиграл два Кубка Гагарина – с «Авангардом» и «Локомотивом». Человек сработал в своем амплуа на пять баллов!
Тем более что у «Локомотива» тоже не все сразу складывалось достаточно успешно в начале плей-офф с «Авангардом». Все было на тоненького. Это нервы и здоровье.
Человек должен это понимать. У нас это не все осознают.
А человек понял и сказал: «Ребят, вам всем спасибо. Я для вас сделал все, что мог. Благодарю за внимание». Думаю, это достойно уважения!» – сказал Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
