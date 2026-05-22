Форвард «Локомотива» Фроуз хотел бы привезти Кубок Гагарина в Манитобу: «Мне дали всего три дня в прошлом году. В этот раз дадут хотя бы неделю, надеюсь»

Байрон Фроуз хотел бы привезти Кубок Гагарина в Манитобу.

Нападающий «Локомотива » Байрон Фроуз рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Манитобу.

35-летний канадец стал двукратным обладателем трофея.

– Хочешь привезти Кубок Гагарина домой?

– Очень бы хотелось. Попробую еще раз.

В прошлом году мне дали всего три дня, так что, надеюсь, в этот раз дадут хотя бы неделю, чтобы Кубок мог приехать ко мне в Манитобу. Это было бы здорово! – заявил Байрон Фроуз .