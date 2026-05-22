Денис Казанский: «Локомотив» сделан Яковлевым и Никитиным. Мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренер. Фундамент и краски от Боба сделали команду устойчивой»
Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина.
«Команда была сделана президентом Юрием Николаевым и предыдущим тренером Игорем Никитиным. Они сделали фундаментальную работу.
Пришел новый тренер – и здесь великое мастерство Боба Хартли. Одно дело приходить в команду, которая пытается на что-то претендовать, но когда ты приходишь в чемпионскую команду, твоя задача повторить успех, и это вызов совсем иного масштаба.
Мастерство Хартли заключается в том, что он не стал навязывать свою волю как тренера. Изменений в составе практически не было.
Тот фундамент и некоторые краски от Хартли сделали команду устойчивой ко всем проблемам.
Перед пятой игрой, когда получил травму Георгий Иванов, казалось, что это катастрофическая потеря, после которой «Локомотив» может не вернуться. А они заиграли еще сильнее!» – сказал Денис Казанский.
Но может хватит уже
Тут только глупый будет перестраивать состав который в прошлом году стал чемпионом. Тем более когда состав целиком и полностью остался прежним.
Хартли же не дурак. Он это прекрасно понимал что если другой добился успеха с этим составом, значит и он сможет. Да и руководство вряд ли бы дало добро на то чтобы Хартли начал менять состав.
В итоге он просто поставил чуть более атакующий хоккей в который спокойно может играть команда.
Че вы не говорите про ЗХБ? Он при клубе и последнее время без кубков. Да и ЦСКА неизвестно когда