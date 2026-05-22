Денис Казанский: «Локомотив» сделан Яковлевым и Никитиным. Мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренер. Фундамент и краски от Боба сделали команду устойчивой»

Денис Казанский: мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренера.

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о победе «Локомотива » над «Ак Барсом » (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Команда была сделана президентом Юрием Николаевым и предыдущим тренером Игорем Никитиным . Они сделали фундаментальную работу.

Пришел новый тренер – и здесь великое мастерство Боба Хартли . Одно дело приходить в команду, которая пытается на что-то претендовать, но когда ты приходишь в чемпионскую команду, твоя задача повторить успех, и это вызов совсем иного масштаба.

Мастерство Хартли заключается в том, что он не стал навязывать свою волю как тренера. Изменений в составе практически не было.

Тот фундамент и некоторые краски от Хартли сделали команду устойчивой ко всем проблемам.

Перед пятой игрой, когда получил травму Георгий Иванов , казалось, что это катастрофическая потеря, после которой «Локомотив» может не вернуться. А они заиграли еще сильнее!» – сказал Денис Казанский.