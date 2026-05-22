  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Денис Казанский: «Локомотив» сделан Яковлевым и Никитиным. Мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренер. Фундамент и краски от Боба сделали команду устойчивой»
0

Денис Казанский: «Локомотив» сделан Яковлевым и Никитиным. Мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренер. Фундамент и краски от Боба сделали команду устойчивой»

Денис Казанский: мастерство Хартли – не стал навязывать свою волю как тренера.

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

«Команда была сделана президентом Юрием Николаевым и предыдущим тренером Игорем Никитиным. Они сделали фундаментальную работу.

Пришел новый тренер – и здесь великое мастерство Боба Хартли. Одно дело приходить в команду, которая пытается на что-то претендовать, но когда ты приходишь в чемпионскую команду, твоя задача повторить успех, и это вызов совсем иного масштаба.

Мастерство Хартли заключается в том, что он не стал навязывать свою волю как тренера. Изменений в составе практически не было.

Тот фундамент и некоторые краски от Хартли сделали команду устойчивой ко всем проблемам.

Перед пятой игрой, когда получил травму Георгий Иванов, казалось, что это катастрофическая потеря, после которой «Локомотив» может не вернуться. А они заиграли еще сильнее!» – сказал Денис Казанский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
logoАк Барс
logoДенис Казанский
logoГеоргий Иванов
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoБоб Хартли
logoЮрий Яковлев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По мне, Хартли вывел эту команду на другой уровень. А кто уж ее создавал — не так важно. Он перестроил игру в нападении, и команда стала в разы мощней.
Ну не знаю,конечно от Никитина многое осталось в игре,но при Никитине Локо не отыграл бы по 2 шайбы несколько матчей и не было бы "33 секунд",другое дело,что при Никитине таких игр с "-2" столько не было бы
ОтветBaskerville
Ну не знаю,конечно от Никитина многое осталось в игре,но при Никитине Локо не отыграл бы по 2 шайбы несколько матчей и не было бы "33 секунд",другое дело,что при Никитине таких игр с "-2" столько не было бы
Комментарий удален пользователем
Ответsrs
Комментарий удален пользователем
Зато повеселее стало и эмоции поярче,победителей не судят,да и моменты в историю вошли некоторые,нейтральному болельщику интереснее было,чем при Никитине
Никто не умоляет заслуг Никитина
Но может хватит уже
ОтветСергей Галынский
Никто не умоляет заслуг Никитина Но может хватит уже
Если что последние 10 лет команды Никитина играют в финале, здесь не про умалять вообще)
А какую волю тренера?
Тут только глупый будет перестраивать состав который в прошлом году стал чемпионом. Тем более когда состав целиком и полностью остался прежним.
Хартли же не дурак. Он это прекрасно понимал что если другой добился успеха с этим составом, значит и он сможет. Да и руководство вряд ли бы дало добро на то чтобы Хартли начал менять состав.
В итоге он просто поставил чуть более атакующий хоккей в который спокойно может играть команда.
И опять про Никитина ((
Че вы не говорите про ЗХБ? Он при клубе и последнее время без кубков. Да и ЦСКА неизвестно когда
Казанский прав на 100%: ЛОКО сделали Яковлев и Никитин. Хартли не ломал — добавил красок и сделал команду неубиваемой. Травмы, давление — всё выдержали. Гениальное сочетание фундамента и мастерства. Вперёд ЛОКО!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о «Локомотиве»: «Никитин проделал великолепную работу – получилась команда-ветеран. Я пришел в семью, и главное было не сломать то, что есть, и добавить свое»
22 мая, 09:30
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
24 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
10 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
34 минуты назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
57 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем