Тренер «Локомотива» Пелино: «Было бы неплохо показать Кубок Гагарина людям в Северной Америке. Я бы хотел этого. Он красивый»
Тренер «Локомотива» Майкл Пелино рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Северную Америку.
Ярославская команда выиграла титул, победив «Ак Барс» (4-2) в финальной серии.
– Как ощущается быть чемпионом, который защитил титул?
– Это здорово. Каждая победа – особенная.
У нас была отличная группа ребят. Я очень счастлив быть частью этого во второй раз для этих ребят, в первый раз для меня здесь. Но в целом это уже мой третий Кубок Гагарина.
– Вы привезете Кубок с собой в Северную Америку?
– Я бы хотел этого, надеюсь на это. Правда, не знаю, посмотрим, что скажет КХЛ.
Есть Боб (Хартли – Спортс’‘), я сам, Байрон (Фроуз – Спортс’‘) – было бы неплохо показать Кубок людям в Северной Америке. Это красивый Кубок, – сказал Майкл Пелино.
