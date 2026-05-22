Тренер «Локомотива» Пелино: «Было бы неплохо показать Кубок Гагарина людям в Северной Америке. Я бы хотел этого. Он красивый»

Майкл Пелино: было бы неплохо показать Кубок Гагарина в Северной Америке.

Тренер «Локомотива » Майкл Пелино рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Северную Америку.

Ярославская команда выиграла титул, победив «Ак Барс» (4-2) в финальной серии.

– Как ощущается быть чемпионом, который защитил титул?

– Это здорово. Каждая победа – особенная.

У нас была отличная группа ребят. Я очень счастлив быть частью этого во второй раз для этих ребят, в первый раз для меня здесь. Но в целом это уже мой третий Кубок Гагарина.

– Вы привезете Кубок с собой в Северную Америку?

– Я бы хотел этого, надеюсь на это. Правда, не знаю, посмотрим, что скажет КХЛ .

Есть Боб (Хартли – Спортс’‘), я сам, Байрон (Фроуз – Спортс’‘) – было бы неплохо показать Кубок людям в Северной Америке. Это красивый Кубок, – сказал Майкл Пелино.

