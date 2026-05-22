  • «Хотелось бы, чтобы Хартли остался в КХЛ консультантом, делал семинары. Боб – великий, у него есть победный опыт». Каменский о тренере «Локомотива»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Боба Хартли.

Канадский специалист выиграл второй Кубок Гагарина.

«Боб – великий. Он выиграл все: Кубок Стэнли, трофеи в Европе, два Кубка Гагарина. Он уходит победителем, на хорошей волне.

Нам очень жаль, что такие тренеры уходят из КХЛ. Однако хотелось бы, чтобы он передавал свой опыт молодым тренерам. Это его решение.

Он заслужил это, выиграл все. Повторюсь: хотелось бы, что он остался в лиге консультантом, делал семинары для тренеров. У него есть победный опыт», – сказал Валерий Каменский.

Если Хартли так хорош, почему он не нужен клубам НХЛ?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
