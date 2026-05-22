Форвард «Локомотива» Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном» (Артур Хайруллин)

24-летний нападающий «Локомотива» Максим Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Контракт форварда и ярославского клуба рассчитан до 31 мая. Березкин выбран «Эдмонтоном» под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2020.
В прошедшем сезоне Березкин набрал 32 (7+25) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 22 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Спасибо за два кубка, за гол Аве в ОТ седьмого матча, за то, как ты всегда тепло отзывался о Ярославле и его болельщиках.
От всей души желаю заиграть в НХЛ!
Молодец! Едет в НХЛ зрелым игроком, готовым к новому вызову. Пожелаю ему заиграть на новом месте и к двум Кубками Гагарина добавить Кубок Стэнли.
Эдмонтону бы ещё Исаева подписать. А то их из года в год в плей-офф топили вратари.
успехов, всё получится!