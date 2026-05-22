Форвард «Локомотива» Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном» (Артур Хайруллин)

Максим Березкин перейдет в «Эдмонтон» из «Локомотива».

24-летний нападающий «Локомотива » Максим Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном ».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт форварда и ярославского клуба рассчитан до 31 мая. Березкин выбран «Эдмонтоном» под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2020.

В прошедшем сезоне Березкин набрал 32 (7+25) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 22 играх.