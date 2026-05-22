Форвард «Локомотива» Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном» (Артур Хайруллин)

Максим Березкин перейдет в «Эдмонтон» из «Локомотива».

24-летний нападающий «Локомотива» Максим Березкин подпишет контракт с «Эдмонтоном».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт форварда и ярославского клуба рассчитан до 31 мая. Березкин выбран «Эдмонтоном» под общим 138-м номером в 5-м раунде драфта НХЛ-2020.

В прошедшем сезоне Березкин набрал 32 (7+25) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 22 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Удачи, Макс!
Спасибо за два кубка, за гол Аве в ОТ седьмого матча, за то, как ты всегда тепло отзывался о Ярославле и его болельщиках.
От всей души желаю заиграть в НХЛ!
Пришло время сделать следующий шаг в карьере. Однозначно созрел для этого. Удачи в НХЛ.
Спасибо, Макс. Капитальнейший красавчик, да и человек хороший, на лице написано)
Ну все, Эдмонтон спасён.)) А если без шуток, то сейчас для обездоленных нефтяников он на бумаге прям то, что надо. Вопрос адаптации только. Но там есть Подколзин для этого.
Удачи Максиму! И спасибо за все! Закрепись в Эдмонтоне!
Березкин хотел уезжать туда год назад, но опыт работы с Хартли, думаю, лишним не стал. Поэтому сейчас точно подготовленным приедет.
Дерзай и побеждай, Берёза!
А вот и край для Макдэвида подъехал :)

Молодец! Едет в НХЛ зрелым игроком, готовым к новому вызову. Пожелаю ему заиграть на новом месте и к двум Кубками Гагарина добавить Кубок Стэнли.

Эдмонтону бы ещё Исаева подписать. А то их из года в год в плей-офф топили вратари.
Удачи и успеха! Будем следить и болеть!
Выдержанный, не ведётся на провокации, без всяких треш-токов, хоккеист с головой и хорошими физическими габаритами!
успехов, всё получится!
