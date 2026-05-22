  • Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»
19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

В шестом матче финальной серии ярославский клуб обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Сурин сделал дубль в первом периоде игры.

В прошедшем плей-офф форвард, задрафтованный «Нэшвиллом», набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

– Егор, расскажи, каково тебе? Многие болельщики, все обсуждали: «Где Сурин?» Один гол всего лишь [до шестого матча] – и в итоге такой золотой дубль

– Мечтал это сказать. Вы где, ау? Все аналитики, скауты или кто-то, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае (улыбается).

– Расскажи, каково было забивать? Что ты чувствовал?

– Эмоциональный всплеск, безусловно, но при этом пытался быть сдержанным. Приходил на лавку и все время думал об игре.

Очень хотелось помочь команде. Понимал, что от меня всегда ждут больше. В этот день я чувствовал, что все будет хорошо, – сказал Егор Сурин в интервью для канала «Роман с Хоккеем».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии

Видно не большого ума человечишка
ОтветДмитрий Иванов
Видно не большого ума человечишка
Ему 19 лет - о чём ты?😄
ОтветДмитрий Иванов
Видно не большого ума человечишка
Комментарий скрыт
Егор "Сосижопу" Сурин)
ОтветDastan 82
Егор "Сосижопу" Сурин)
🤣🤣🤣
ОтветDastan 82
Егор "Сосижопу" Сурин)
Это мем, емаё)
Какой же он ступид...
ОтветDonbass
Какой же он ступид...
Ступендиат премии Дарвина.
Вести себя как быдло - это сейчас так надо ? И " пожилые" ( Радулов) , и " молодые " - быдлом являются или хотят быдлом выглядеть ? Похоже , и то , и другое ...
ОтветИгорь Ерин
Вести себя как быдло - это сейчас так надо ? И " пожилые" ( Радулов) , и " молодые " - быдлом являются или хотят быдлом выглядеть ? Похоже , и то , и другое ...
Комментарий скрыт
ОтветNoThanks
Комментарий скрыт
в балете даже пожёстче будет, но это на сцене не видно))
Кажется, совсем стали исчезать какие-либо механизмы контроля того, что вылезает изо рта спортсменов. Теперь любой вид спорта как медиафутбол
Только поверил, что Егорка взрослеет... А оно вон как вышло... Зачем?
ОтветЕвгений Исаев
Только поверил, что Егорка взрослеет... А оно вон как вышло... Зачем?
Эмоции, молодость, алкоголь... )))
ОтветЕвгений Исаев
Только поверил, что Егорка взрослеет... А оно вон как вышло... Зачем?
Да ему лет то нет ничего, так что повзрослеет и научится выражать свои мысли более сдержанно.
Щенок припух
Недалёкого ума быдлан ляпнул слова за гранью любой этикм и приличия.

Я не понимаю, почему надо эту мерзость опубликовать.
Зачем спортс пытается сделать из своей аудитории быдло, формируя нормы использования таких выражений на публике и в СМИ?
Вспомнился эпизод из Бриллиантовой руки, когда Папанов говорит "идиот, наоборот"
Отобьют тебе голову и жопу, мальчик.
