Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»
19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.
В шестом матче финальной серии ярославский клуб обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Сурин сделал дубль в первом периоде игры.
В прошедшем плей-офф форвард, задрафтованный «Нэшвиллом», набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.
– Егор, расскажи, каково тебе? Многие болельщики, все обсуждали: «Где Сурин?» Один гол всего лишь [до шестого матча] – и в итоге такой золотой дубль
– Мечтал это сказать. Вы где, ау? Все аналитики, скауты или кто-то, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае (улыбается).
– Расскажи, каково было забивать? Что ты чувствовал?
– Эмоциональный всплеск, безусловно, но при этом пытался быть сдержанным. Приходил на лавку и все время думал об игре.
Очень хотелось помочь команде. Понимал, что от меня всегда ждут больше. В этот день я чувствовал, что все будет хорошо, – сказал Егор Сурин в интервью для канала «Роман с Хоккеем».
Я не понимаю, почему надо эту мерзость опубликовать.
Зачем спортс пытается сделать из своей аудитории быдло, формируя нормы использования таких выражений на публике и в СМИ?