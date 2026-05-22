Сурин о дубле в 6-м матче с «Ак Барсом»: «Вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае»

Егор Сурин: вы где, ау? Аналитики, скауты, хейтеры – сосите жопу, емае.

19-летний нападающий «Локомотива » Егор Сурин поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.

В шестом матче финальной серии ярославский клуб обыграл «Ак Барс » со счетом 3:2. Сурин сделал дубль в первом периоде игры.

В прошедшем плей-офф форвард, задрафтованный «Нэшвиллом», набрал 8 (3+5) очков в 22 матчах.

– Егор, расскажи, каково тебе? Многие болельщики, все обсуждали: «Где Сурин?» Один гол всего лишь [до шестого матча] – и в итоге такой золотой дубль

– Мечтал это сказать. Вы где, ау? Все аналитики, скауты или кто-то, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, емае (улыбается).

– Расскажи, каково было забивать? Что ты чувствовал?

– Эмоциональный всплеск, безусловно, но при этом пытался быть сдержанным. Приходил на лавку и все время думал об игре.

Очень хотелось помочь команде. Понимал, что от меня всегда ждут больше. В этот день я чувствовал, что все будет хорошо, – сказал Егор Сурин в интервью для канала «Роман с Хоккеем».