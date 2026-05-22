Исаев, Черепанов, Паник и Степан Терехов – лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Исаев, Черепанов, Паник и Терехов – лучшие игроки финала Кубка Гагарина.

КХЛ определила лучших хоккеистов финальной серии Кубка Гагарина, в которой «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4-2).

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в шести матчах, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 92,7% бросков.

Лучшим защитник стал Никита Черепанов («Локомотив»), набравший 2 (1+1) очка при полезности «плюс 7» в 6 матчах. В среднем он проводил на льду 14:29.

Лучшим нападающим признан Рихард Паник («Локомотив»), который отметился 3 (1+2) баллами в 6 матчах. В его активе также 9 заблокированных бросков.

Лучшим новичком назван Степан Терехов («Ак Барс»), который в 6 матчах не набрал очков при 7 заблокированных бросках. В среднем он проводил на льду 15:34.