  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаев, Черепанов, Паник и Степан Терехов – лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина
0

Исаев, Черепанов, Паник и Степан Терехов – лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Исаев, Черепанов, Паник и Терехов – лучшие игроки финала Кубка Гагарина.

КХЛ определила лучших хоккеистов финальной серии Кубка Гагарина, в которой «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4-2).

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в шести матчах, пропуская в среднем 1,85 шайбы и отражая 92,7% бросков.

Лучшим защитник стал Никита Черепанов («Локомотив»), набравший 2 (1+1) очка при полезности «плюс 7» в 6 матчах. В среднем он проводил на льду 14:29.

Лучшим нападающим признан Рихард Паник («Локомотив»), который отметился 3 (1+2) баллами в 6 матчах. В его активе также 9 заблокированных бросков.

Лучшим новичком назван Степан Терехов («Ак Барс»), который в 6 матчах не набрал очков при 7 заблокированных бросках. В среднем он проводил на льду 15:34.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoНикита Черепанов
logoДаниил Исаев
logoРихард Паник
logoСтепан Терехов
logoЛокомотив
рейтинги
logoАк Барс
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Паник вообще красава в этом плей-офф
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Лос-Анджелес» не будет предлагать Кузьменко новый контракт (Алексей Шевченко)
24 минуты назад
ЧМ-2026 по хоккею. Канада играет со Словакией, Финляндия – с Австрией, Латвия разгромила Великобританию, Дания одолела Италию
сегодня, 18:21Live
Кубок Стэнли. «Вегас» примет «Колорадо» в 3-м матче финала Запада при 2-0 в серии
сегодня, 17:35
Ротенберг поздравил «Локо» с победой в Кубке Харламова: «В клубе сильная вертикаль. Отмечу форвардов Пустового и Сокола, мы работали на мастер-классе, приятно видеть, как они растут»
сегодня, 18:49Фото
В честь «Локомотива» назовут улицу, площадь или проспект в Ярославле, сообщил губернатор Евраев: «Выбор сделают жители региона»
сегодня, 18:33
Великобритания покинет элиту ЧМ после шести поражений подряд с общим счетом 4:29. Команда год назад вернулась в высший дивизион
сегодня, 18:17
Щитов о готовности Ротенберга возглавить «Локомотив»: «Кандидат у клуба уже есть. Нужен серьезный специалист, который продолжит работу Никитина, Хартли»
сегодня, 17:43
«Чикаго» предложил Михееву продлить контракт на 3 сезона (Алексей Шевченко)
сегодня, 17:30
Сергей Черкас: «Ак Барс» может побороться за Кубок, если усилит вратарскую линию. Билялов играл неплохо, но этого недостаточно для чемпионства»
сегодня, 16:15
Симашев о трофеях «Локомотива» и «Локо»: «Это подтверждает, что школа Ярославля – лучшая в российском хоккее»
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о преемнике Хартли в «Локомотиве»: «Руководству придется голову поломать. Амбиции клуба – бороться за Кубок и в следующем году»
10 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Сабурином на сезон. У форварда 5 очков и 89 минут штрафа в 26 играх сезона
34 минуты назад
Макар может сыграть в 3-м матче серии с «Вегасом». Защитник пропустил 2 игры из-за травмы, «Колорадо» уступил в обеих
57 минут назад
Рыбин о том, что Исаева признали MVP: «Они с Серебряковым – два сильнейших голкипера КХЛ. Вратарь – это отдельный вид искусства»
сегодня, 19:20
Лутцев о Радулове: «Дядя Саша – святой человек, вечно молодой мальчик. Он с нами на одной волне – смеется, шутит»
сегодня, 19:02
Рыбин о «Локомотиве»: «В Ярославле одна из сильнейших школ, вертикаль работает. Странно, почему у клуба нет команды в ВХЛ»
сегодня, 17:20
Симашев о «Юте»: «Будет бороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. У нас большое будущее, очень молодая команда»
сегодня, 17:04
Лутцев о трофее «Локо»: «Переломы, ссадины, шрамы – только так завоевывают кубок. В финале по-другому быть не может»
сегодня, 16:53
Коротков о Разине: «Эмоциональный, прямой. Не говорю, что он кого-то материт с головы до ног. Он всегда может принять, что неправ, это сильное качество»
сегодня, 16:41
Гомоляко о «Локомотиве»: «Лучшая организация. Яковлев и Лукин – великие люди, выстроили все. Школа работает шикарно»
сегодня, 16:27
Рекомендуем