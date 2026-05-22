Брагин включил команде «Девятую роту» перед матчем с США на МЧМ-2015: «Ошеломительный эффект – всех пробрало! Три года спустя включил патриотический фильм – вообще не зашел»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как показал команде фильм «Девятая рота» перед четвертьфинальным матчем против команды США (3:2) на МЧМ-2015.
– Перед победным четвертьфиналом со сборной США вы показали команде «Девятую роту».
– В группе неожиданно уступили чехам и в плей-офф попали на американцев, которые считались фаворитами.
Помните их состав? Мэттьюс, Айкел, Ларкин, Веренски – теперь это звезды НХЛ, олимпийские чемпионы-2026. Я почувствовал – надо завести команду. Придумать что-то нестандартное.
– Неужели за десять лет с момента выхода фильма его никто из хоккеистов не видел?
– В том-то и дело. Тем ошеломительнее был эффект. Всех пробрало!
Во время знаменитой сцены подъема на гору в адскую жару я сказал: «Ребята, вдумайтесь – это ваши ровесники. Они себя не жалели. Перед ними поставили задачу – пошли и выполнили. Вот и вы завтра должны так же. И не забывайте, вы счастливые люди, играете в свой любимый хоккей. А ведь могло сложиться по-другому».
– Сегодня в такой ситуации какую картину поставили бы молодежке?
– Ох... Вопрос!
Три года спустя я включил игрокам какой-то патриотический фильм – вообще не зашел. А сейчас на дворе 2026-й, выросло уже другое поколение. Все помешаны на гаджетах, соцсетях.
Иногда в разгар МЧМ приходилось забирать у них телефоны. Потому что некоторые за два часа до важнейшего матча не отлипали от экрана, выкладывали фоточки с подписью: «Смотрите, я уже здесь!» Дурдом!
– Понимаем ваше раздражение.
– Или подхожу после тренировки к раздевалке – гробовая тишина. Первая мысль – что-то случилось.
Распахиваю дверь, а парни просто в телефонах сидят. Даже между собой не разговаривают! – сказал Валерий Брагин.
А ради вообще чего эти ребята эту задачу выполняли, зачем их туда послали, чем они заплатили и что ждало их после возвращения рассказать забыл.
Этот фильм снят на спонсорские забугорные деньги ..
Это не пойми про что и не пойми зачем.. ради красивой картинки и стрельбы..
Этот фильм снят на спонсорские забугорные деньги ..
Это не пойми про что и не пойми зачем.. ради красивой картинки и стрельбы..
минусов все еще не обнаружено
Так или иначе, главное в спорте - это эмоции и их брагинские созывы дарили на регулярной основе. И канадцев шлёпали и американцев и шведов, но всё время чего-то не хватало чтобы всех замочить разом) Те же 6:0 с бобрами и потом крайне обидное поражение от них же в финале, разве не было круто)) зачем врать-то про один раз)))