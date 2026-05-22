Брагин включил команде «Девятую роту» перед матчем с США на МЧМ-2015: «Ошеломительный эффект – всех пробрало! Три года спустя включил патриотический фильм – вообще не зашел»

Валерий Брагин: показал фильм «Девятая рота» перед игрой с США – всех пробрало!.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как показал команде фильм «Девятая рота» перед четвертьфинальным матчем против команды США (3:2) на МЧМ-2015.

– Перед победным четвертьфиналом со сборной США вы показали команде «Девятую роту».

– В группе неожиданно уступили чехам и в плей-офф попали на американцев, которые считались фаворитами.

Помните их состав? Мэттьюс, Айкел , Ларкин , Веренски – теперь это звезды НХЛ, олимпийские чемпионы-2026. Я почувствовал – надо завести команду. Придумать что-то нестандартное.

– Неужели за десять лет с момента выхода фильма его никто из хоккеистов не видел?

– В том-то и дело. Тем ошеломительнее был эффект. Всех пробрало!

Во время знаменитой сцены подъема на гору в адскую жару я сказал: «Ребята, вдумайтесь – это ваши ровесники. Они себя не жалели. Перед ними поставили задачу – пошли и выполнили. Вот и вы завтра должны так же. И не забывайте, вы счастливые люди, играете в свой любимый хоккей. А ведь могло сложиться по-другому».

– Сегодня в такой ситуации какую картину поставили бы молодежке?

– Ох... Вопрос!

Три года спустя я включил игрокам какой-то патриотический фильм – вообще не зашел. А сейчас на дворе 2026-й, выросло уже другое поколение. Все помешаны на гаджетах, соцсетях.

Иногда в разгар МЧМ приходилось забирать у них телефоны. Потому что некоторые за два часа до важнейшего матча не отлипали от экрана, выкладывали фоточки с подписью: «Смотрите, я уже здесь!» Дурдом!

– Понимаем ваше раздражение.

– Или подхожу после тренировки к раздевалке – гробовая тишина. Первая мысль – что-то случилось.

Распахиваю дверь, а парни просто в телефонах сидят. Даже между собой не разговаривают! – сказал Валерий Брагин.