Брагин включил команде «Девятую роту» перед матчем с США на МЧМ-2015: «Ошеломительный эффект – всех пробрало! Три года спустя включил патриотический фильм – вообще не зашел»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как показал команде фильм «Девятая рота» перед четвертьфинальным матчем против команды США (3:2) на МЧМ-2015.

– Перед победным четвертьфиналом со сборной США вы показали команде «Девятую роту».

– В группе неожиданно уступили чехам и в плей-офф попали на американцев, которые считались фаворитами.

Помните их состав? Мэттьюс, Айкел, Ларкин, Веренски – теперь это звезды НХЛ, олимпийские чемпионы-2026. Я почувствовал – надо завести команду. Придумать что-то нестандартное.

– Неужели за десять лет с момента выхода фильма его никто из хоккеистов не видел?

– В том-то и дело. Тем ошеломительнее был эффект. Всех пробрало!

Во время знаменитой сцены подъема на гору в адскую жару я сказал: «Ребята, вдумайтесь – это ваши ровесники. Они себя не жалели. Перед ними поставили задачу – пошли и выполнили. Вот и вы завтра должны так же. И не забывайте, вы счастливые люди, играете в свой любимый хоккей. А ведь могло сложиться по-другому».

– Сегодня в такой ситуации какую картину поставили бы молодежке?

– Ох... Вопрос!

Три года спустя я включил игрокам какой-то патриотический фильм – вообще не зашел. А сейчас на дворе 2026-й, выросло уже другое поколение. Все помешаны на гаджетах, соцсетях.

Иногда в разгар МЧМ приходилось забирать у них телефоны. Потому что некоторые за два часа до важнейшего матча не отлипали от экрана, выкладывали фоточки с подписью: «Смотрите, я уже здесь!» Дурдом!

– Понимаем ваше раздражение.

– Или подхожу после тренировки к раздевалке – гробовая тишина. Первая мысль – что-то случилось.

Распахиваю дверь, а парни просто в телефонах сидят. Даже между собой не разговаривают! – сказал Валерий Брагин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
А ради вообще чего эти ребята эту задачу выполняли, зачем их туда послали, чем они заплатили и что ждало их после возвращения рассказать забыл.
ОтветBuharoid
Комментарий скрыт
ОтветBuharoid
Брагин их туда не посылал
Потомучто между патриотизмом и квасным патриотизмом разница как между стулом и электрическим стулом.
Эпизод с Белоснежной показывал? Типа, вот что с вами будет, если проиграете?)
ОтветKamonte
Эпизод с Белоснежной показывал? Типа, вот что с вами будет, если проиграете?)
Ну ей же понравилось..😬
ОтветCube Litening C:68X
Ну ей же понравилось..😬
Поэтому и не показывал, чтобы не соблазнять:)
В этом фильме нет ничего патриотического .. этот фильм снятый недорежиссером, который до этого снимал только клипы ..
Этот фильм снят на спонсорские забугорные деньги ..
Это не пойми про что и не пойми зачем.. ради красивой картинки и стрельбы..
Ответr0b0twerder
>этот фильм снятый недорежиссером, который до этого снимал только клипы ..
Этот фильм снят на спонсорские забугорные деньги ..
Это не пойми про что и не пойми зачем.. ради красивой картинки и стрельбы..

минусов все еще не обнаружено
Ответr0b0twerder
Но спонсорские забугорные деньги он сполна освоил)
Думаю "патриотический" фильм, который "не зашел", был с участием 14 членов семьи Симонян в составе съемочной группы - водители, реквизиторы, сценарист, режиссер, гример и пр...
Включил игрокам патриотический фильм Сарика Андреасяна...)
Всем интервью подтвержадет, что один раз ему повезло, а так физрук физруком, что и доказала последующая карьера
Ответselso99
почему один раз? С Брагиным много шикарных мчм было и в клатче переламывать это был его стиль, его команда так и после 2011 делала) Тот же мем с бортиком как раз после матча со Штатами 2015 был. Хоккей это не только золото. На вылет у Брагина топовые матчи были много лет. Да, не везде везло. Но вспоминая тот же финал с финнами - это где ЛАП у фиников божили и помоему где то в глубоких юнитах и Рантанен тусил, более прекрасного хоккея я в жизни у молодёжек не видел, хоть и продули)

Так или иначе, главное в спорте - это эмоции и их брагинские созывы дарили на регулярной основе. И канадцев шлёпали и американцев и шведов, но всё время чего-то не хватало чтобы всех замочить разом) Те же 6:0 с бобрами и потом крайне обидное поражение от них же в финале, разве не было круто)) зачем врать-то про один раз)))
Ответselso99
Так и есть, абсолютно постный тренер, ничего нет в нем, кроме кривого носа.
"вы счастливые люди, играете в свой любимый хоккей", а ведь могли сейчас штурмовать Малую Токмачку.
Фильмы Тинто Брасса можно включить в озвучке Гоблина, например ))
Я почувствовал – надо завести команду. Придумать что-то нестандартное. И поставил порево - добавил тренер.
