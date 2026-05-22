  Береглазов о трэш-токе против «Ак Барса»: «Это затравило «Локомотив». Наш трэш‑ток – вот он, на столе стоит, и мы из него шампанское пьем»
Береглазов о трэш-токе против «Ак Барса»: «Это затравило «Локомотив». Наш трэш‑ток – вот он, на столе стоит, и мы из него шампанское пьем»

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов поделился мыслями о провокациях по ходу финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4-2 в серии).

– Как вы отреагировали на мем в серии с «Авангардом», когда вы сидите на льду, и вам натянули свитер на голову?

– Там такая ситуация, что надо было эмоции сдерживать. Не стоило мне со скамейки выбегать.

Я даже там не сопротивлялся, когда он меня по льду таскал. Ну, как есть. Наверное, меня затравило – в том числе и это.

– Вас потом Илья Сафонов из «Ак Барса» хотел вывести из себя, сказав, что вы в прошлой серии на жопе сидели.

– И то, что с Казанью были эти трэш‑токи, – нас тоже затравило. Ребята все с характером.

А наш трэш‑ток – вот он, сейчас на столе стоит, и мы из него теперь шампанское пьем. Сейчас у нас только положительные эмоции, – сказал Алексей Береглазов.

Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»

карма, каждому свое, кому грязь, кому чемпионство
Пока все смеялись над Лехой,он своим спокойствием залутал 4ый кубок.

Человек знает как титулы выигрывать,уж точно не лишними эмоциями 👍👍👍
Молодец Леха! Красиво ответил!
