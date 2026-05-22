Береглазов о трэш-токе против «Ак Барса»: «Это затравило «Локомотив». Наш трэш‑ток – вот он, на столе стоит, и мы из него шампанское пьем»

Алексей Береглазов об «Ак Барсе»: наш трэш‑ток на столе стоит, шампанское пьем.

Защитник «Локомотива » Алексей Береглазов поделился мыслями о провокациях по ходу финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4-2 в серии).

– Как вы отреагировали на мем в серии с «Авангардом», когда вы сидите на льду, и вам натянули свитер на голову?

– Там такая ситуация, что надо было эмоции сдерживать. Не стоило мне со скамейки выбегать.

Я даже там не сопротивлялся, когда он меня по льду таскал. Ну, как есть. Наверное, меня затравило – в том числе и это.

– Вас потом Илья Сафонов из «Ак Барса» хотел вывести из себя, сказав, что вы в прошлой серии на жопе сидели.

– И то, что с Казанью были эти трэш‑токи, – нас тоже затравило. Ребята все с характером.

А наш трэш‑ток – вот он, сейчас на столе стоит, и мы из него теперь шампанское пьем. Сейчас у нас только положительные эмоции, – сказал Алексей Береглазов .

Сафонов про трэш-ток с Береглазовым: «Скорее монолог. Его на жопе таскали прошлую серию, он молчит»